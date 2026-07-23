TEAMG คว้างานสร้างรถไฟสายสีแดงอ่อน มูลค่า400ล.

"ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ "ผนึกกำลังพันธมิตรคว้างานควบคุมงานก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี มูลค่างาน 392 ล้านบาท คาดเปิดบริการปี 72
นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า กลุ่มกิจการค้าร่วม (Consortium) นำโดย TEAMG (Lead Firm) และพันธมิตร ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ.และสถานีบ้านฉิมพลี มูลค่างาน 392 ล้านบาท สัดส่วนของ TEAMG ร้อยละ 66 หรือคิดเป็นมูลค่า 258 ล้านบาท โดยลงนามสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569
สำหรับงานนี้ บริษัทจะทำหน้าที่บริหารโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพงาน ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา ให้งานมีคุณภาพดี แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
นายชวลิต กล่าวอีกว่า โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งขยายโครงข่ายรถไฟชานเมืองสายสีแดงจากช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งเปิดให้บริการแล้วออกไปสู่พื้นที่ศิริราชและศาลายา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะและรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการภายในปี 2572
โดยโครงการระบบรถไฟสายสีแดงอ่อนช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี มีกรอบวงเงินค่าก่อสร้างรวม 15,176 ล้านบาท ระยะทางรวมประมาณ 20.49 กิโลเมตร การดำเนินงานครอบคลุมทั้งทางรถไฟระดับดิน ทางรถไฟยกระดับ งานปรับปรุงทางรถไฟเดิม และงานทางรถไฟใหม่ โดยเป็นการก่อสร้างสถานีรถไฟรวม 9 สถานี ได้แก่ สถานีศิริราช สถานีบางขุนนนท์ สถานีตลาดน้ำตลิ่งชัน สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. สถานีบ้านฉิมพลี สถานีกาญจนาภิเษก สถานีศาลาธรรมสพน์ และสถานีศาลายา รวมทั้งงานก่อสร้างสะพานกลับรถรูปตัวยู (U-Turn) 6 แห่ง งานออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบโทรคมนาคม และระบบสนับสนุนการเดินรถที่เกี่ยวข้อง
“โครงการรถไฟสายสีแดงถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการยกระดับระบบขนส่งมวลชนฝั่งตะวันตกของกรุงเทพเชื่อมต่อกับพื้นที่เศรษฐกิจ การศึกษา และศูนย์การแพทย์ที่สำคัญของประเทศผ่านโครงข่ายรถไฟหลักอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น” นายชวลิตกล่าว