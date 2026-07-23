TACCยื่นย้ายเทรด SET - ตั้ง “ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล” นั่ง Co-CEO

"ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ " บอร์ดอนุมัติย้ายหลักทรัพย์จากตลาด mai เข้าซื้อขายใน SET เดินหน้ายื่นเอกสาร และรอการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ พร้อมปรับวิธีจำหน่ายหุ้นซื้อคืน และช่วงระยะเวลา หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน ขณะที่แต่งตั้งผู้บริหารใหม่มืออาชีพ “ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล” นั่งตำแหน่ง Co-CEO มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.นี้เป็นต้นไป ช่วยเพิ่มศักยภาพผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อย้ายหลักทรัพย์จากตลาด mai เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารสำคัญ และผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในลำดับถัดไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการจำหน่ายและช่วงระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการแก้ไขหรือขยายระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืน ซึ่งจากเดิมจำนวนที่จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน 8 ล้านหุ้น เสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ เป็นการเสนอขายต่อกรรมการและหรือพนักงานของบริษัทฯ และหากมีหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าว จะขายโดยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น สะท้อนถึงการบริหารจัดการทุนอย่างรอบคอบและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
รวมถึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
“มติบอร์ดฯ ครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ TACC ในการยกระดับสถานะบริษัทฯ สู่ตลาดหลักทรัพย์ SET ควบคู่กับการปรับโครงสร้างการบริหารและการจัดการทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน การแต่งตั้ง Co-CEO ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสูง ถือเป็นการเสริมทีมบริหารให้แข็งแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต” นายชัชชวี กล่าว