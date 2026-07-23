TTA เสริมกองเรือด้วย M.V. “Thor Phra Samut”

"โทรีเซน ชิปปิ้ง" ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือในเครือ " โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ " ต่อยอดความสำเร็จภายหลังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของโลกด้านประสิทธิภาพการบริหารอัตราค่าระวางเฉลี่ยเทียบเท่า (Time Charter Equivalent: TCE) ด้วยการเข้าซื้อเรือ M.V. Thor Phra Samut เรือสินค้าแห้งเทกองประเภทอัลตราแมกซ์ อายุ 9 ปี ขนาดระวางบรรทุก 63,025 เดทเวทตัน ซึ่งนับเป็นเรืออัลตราแมกซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกองเรือของบริษัท สะท้อนกลยุทธ์การลงทุนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองระดับโลก
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA กล่าวว่า บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง จำกัด ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือในเครือ "TTA ต่อยอดความสำเร็จภายหลังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของโลกด้านประสิทธิภาพการบริหารอัตราค่าระวางเฉลี่ยเทียบเท่า (Time Charter Equivalent: TCE) และเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวที่ติด 1 ใน 5 ต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน ด้วยการเดินหน้าขยายศักยภาพกองเรือ ด้วยเข้าซื้อเรือ M.V. Thor Phra Samut เรือสินค้าแห้งเทกองประเภทอัลตราแมกซ์ อายุ 9 ปี ขนาดระวางบรรทุก 63,025 เดทเวทตัน ซึ่งนับเป็นเรืออัลตราแมกซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกองเรือของบริษัท สะท้อนกลยุทธ์การลงทุนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองระดับโลก
“ความสำเร็จจากการได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของโลกด้าน TCE สะท้อนถึงความสามารถของโทรีเซน ชิปปิ้ง ในการบริหารกองเรือเพื่อสร้างรายได้และควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความผันผวนของตลาด การเข้าซื้อเรือ M.V. Thor Phra Samut ซึ่งทำให้กองเรือของเรามีจำนวน 24 ลำ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว การลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโทรีเซน ชิปปิ้งในการปรับโครงสร้างกองเรืออย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งลงทุนในเรือที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับโครงสร้างกองเรือของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบำรุงรักษา ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดสรรเรือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน การเพิ่มเรือลำนี้ยังช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการในเซกเมนต์ที่มีความต้องการขนส่งสูง ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอกย้ำสถานะของโทรีเซน ชิปปิ้ง ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองชั้นนำของโลก”
สำหรับ M.V. Thor Phra Samut เป็นเรือสินค้าแห้งเทกองประเภทอัลตราแมกซ์ (Ultramax Bulk Carrier) ที่ต่อสร้างในปี 2560 มีอายุ 9 ปี ขนาดระวางบรรทุก 63,025 เดทเวทตัน ความยาวประมาณ 200 เมตร ด้วยขนาดและศักยภาพในการบรรทุกที่เหมาะสม เรือสามารถรองรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกองหลากหลายประเภท อาทิ ถ่านหิน แร่เหล็ก ธัญพืช ปุ๋ย และซีเมนต์ ซึ่งทำให้โทรีเซน ชิปปิ้ง มีกองเรือทั้งสิ้น 24 ลำ พร้อมเพิ่มขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ยของกองเรือเป็น 56,511 เดทเวทตัน และอายุเฉลี่ยของกองเรือลดลงเหลือ 17.17 ปี การลงทุนครั้งนี้ช่วยยกระดับคุณภาพกองเรือ เสริมความพร้อมในการให้บริการขนส่งสินค้าแห้งเทกองด้วยมาตรฐานระดับโลก ตอบโจทย์การค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน