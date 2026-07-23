CKP คว้า 2 รางวัล AREA Awards ต่อเนื่องปีที่ 5

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP หนึ่งในผู้นำในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง คว้า 2 รางวัล จากเวที Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ “โครงการหิ่งห้อย” ซึ่งนำความเชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการทรัพยากรขององค์กรไปต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
รางวัลที่ได้รับประกอบด้วย รางวัล Social Empowerment จากโครงการหิ่งห้อย พลังงานหมุนเวียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และ หิ่งห้อย นวัตกรรมสร้างโอกาสเพื่อชุมชน และรางวัล Green Leadership จากโครงการ Waste to Value หิ่งห้อยเพื่อการอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเวทีดังกล่าวจัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรชั้นนำที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ CKP กล่าวว่า CKP เชื่อว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการหิ่งห้อยจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียน วิศวกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกล ทั้งในด้านการเข้าถึงพลังงานสะอาด การสร้างอาชีพ และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการหิ่งห้อยดำเนินงานภายใต้กรอบกลยุทธ์การสร้างคุณค่าสู่สังคม (CSR Strategy Framework 2565–2569) ผ่าน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ หิ่งห้อย: พลังงานหมุนเวียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หิ่งห้อย: เพื่อการอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหิ่งห้อย: นวัตกรรมสร้างโอกาสเพื่อชุมชน โดยคณะทำงานด้านความยั่งยืนของแต่ละโรงไฟฟ้าเป็นกลไกสำคัญในการร่วมพัฒนาโครงการกับชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานตอบโจทย์พื้นที่จริง และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้
สำหรับ 2 รางวัลที่ได้รับจากเวที AREA มีดังนี้
1. สาขา Social Empowerment : โครงการหิ่งห้อย พลังงานหมุนเวียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี CKP พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกลในประเทศไทยและ สปป.ลาว เข้าถึงพลังงานหมุนเวียน และน้ำสะอาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งหมด 46 โครงการ ผ่านการนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมมาต่อยอดเป็นโครงการต่าง ๆ เช่น กังหันโซลาร์เซลล์บำบัดน้ำ ระบบไฟถนนโซลาร์เซลล์ การถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ปัจจุบันโครงการดังกล่าวช่วยขยายการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนได้สะสม 163,100 วัตต์ และส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนแก่เด็กและเยาวชนกว่า 16,000 คน โดยมีเป้าหมายการเข้าถึง 20,000 คนภายในปีนี้ และมีพนักงานจิตอาสาสะสมเข้าร่วมจำนวน 2,635 คน ขณะเดียวกัน โครงการหิ่งห้อย นวัตกรรมสร้างโอกาสเพื่อชุมชน เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิด One Powerplant One Product (OPOP) จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้รวมให้แก่ชุมชนกว่า 2.8 ล้านบาท
2. สาขา Green Leadership : โครงการหิ่งห้อยเพื่อการอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม Waste to Value จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี เป็นการนำเศษอาหารในโรงอาหารของโรงไฟฟ้ามาแปรรูปเป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับภาคการเกษตร โดยเกิดจากความร่วมมือของพนักงาน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และชุมชมรอบโรงไฟฟ้า ระหว่างปี 2566 – 2568 โครงการสามารถจัดการขยะอินทรีย์ได้กว่า 31,333 กิโลกรัม ผลิตวัสดุปรับปรุงดินได้กว่า 8,472 กิโลกรัม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมได้ประมาณ 10,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO₂e) และลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดด้วยการเผาทำลายได้ร้อยละ 20 พร้อมสร้างรายได้และส่งเสริมการทำเกษตรให้แก่ชุมชน
นอกจากนี้ CKP ยังเดินหน้าส่งเสริมโครงการ Grow Together และ Green Power Plant โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในและนอกโรงไฟฟ้าสะสม 16.16 ไร่ ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชนกว่า 10,600 คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และพร้อมขยายผลการดำเนินงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
"รางวัลครั้งนี้เป็นกำลังใจสำคัญให้ CKP เดินหน้าพัฒนาโครงการเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกและวัดผลได้ ทั้งการเพิ่มการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน การลดของเสีย การสร้างรายได้ และการพัฒนาทักษะให้คนในชุมชน เราจะยังคงขยายผลโครงการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ชุมชน พนักงาน และโรงไฟฟ้าเติบโตไปพร้อมกัน" นายธนวัฒน์ กล่าวเสริม