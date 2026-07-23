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CP LAND ยกระดับธุรกิจโรงแรม ‘bedZ Hotel’ ชู ‘Guest Tech’ พร้อมเปิดตัว ‘Napster’ Brand Icon

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รุกธุรกิจ Lifestyle Hospitality ด้วยกลยุทธ์ Guest Tech แนวคิดการออกแบบประสบการณ์การเข้าพักที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อยกระดับ bedZ Hotel (เบดซ์ โฮเทล บ้านบึง) จังหวัดชลบุรี ให้ตอบโจทย์นักเดินทางยุคดิจิทัล พร้อมเปิดตัว 'Napster' (แนปสเตอร์) มาสคอตลิง สุดชิคที่จะมาเป็นตัวแทน และไอคอนแห่งการพักผ่อนของคนรุ่นใหม่ Brand Icon คาแรกเตอร์ประจำแบรนด์ที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เข้าพักกับตัวตนของ bedZ Hotel ในทุก Touchpoint

ท่ามกลางพฤติกรรมนักเดินทางที่ให้ความสำคัญกับความสะดวก ความรวดเร็ว และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ CP LAND จึงพัฒนา Guest Tech เป็นหัวใจของการให้บริการ โดยออกแบบทุกขั้นตอนการเข้าพัก ตั้งแต่การจอง การเช็กอิน การใช้บริการภายในโรงแรม ไปจนถึงการใช้ AI วิเคราะห์ เพื่อมอบบริการและข้อเสนอที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าพัก รองรับทั้งกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจ นักท่องเที่ยว และกลุ่ม Bleisure ที่ผสานการทำงานกับการพักผ่อน

นายเยี่ยม เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจโรงแรม บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า"การแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันอยู่ที่คุณภาพห้องพักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องสร้างประสบการณ์ที่ผู้เข้าพักได้รับตลอดการเดินทาง Guest Tech จึงเป็นแนวคิดที่ช่วยเชื่อมเทคโนโลยีกับการบริการ ทำให้ทุกขั้นตอนสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของนักเดินทางยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว"


อีกหนึ่งไฮไลต์คือการเปิดตัว 'Napster' Brand Icon ของ bedZ ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นตัวแทนของนักเดินทางรุ่นใหม่ที่รักการค้นหาประสบการณ์ เปิดรับไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ และให้ความสำคัญกับการพักผ่อนที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “Comfy bedZ, Happy GuestZ’’ โดย Napster จะมีบทบาทในการสร้างสีสันให้กับการสื่อสารแบรนด์ ผ่านคอนเทนต์ กิจกรรมการตลาด และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยเชื่อมโยงผู้เข้าพักกับแบรนด์ในระยะยาว

แนวคิดดังกล่าวถูกถ่ายทอดสู่ bedZ Hotel บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งออกแบบให้รองรับไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ ทั้งห้องพักที่มีดีไซน์ พร้อมเตียง Super King Size ขนาด 7 ฟุต, Smart TV 55 นิ้ว, นอกจากนี้ยังมีพื้นที่รองรับกิจกรรม โต๊ะพูล พื้นที่แฮงเอาท์ มุมนั่งเล่น-พักผ่อน พื้นที่ทำงาน-นั่งประชุม เพื่อให้การเข้าพักตอบโจทย์ทั้งการทำงาน การพักผ่อน และการใช้ชีวิตในจุดหมายปลายทางเดียวกัน


การผสาน Guest Tech การออกแบบพื้นที่ และการสร้าง Brand Experience ผ่าน Napster สะท้อนทิศทางการพัฒนาโรงแรมของ CP LAND ที่มุ่งยกระดับ bedZ Hotel ให้เป็นแบรนด์ Lifestyle Hospitality ซึ่งตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ด้วยประสบการณ์ที่สะดวก มีเอกลักษณ์ และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในทุกมิติ.
CP LAND ยกระดับธุรกิจโรงแรม ‘bedZ Hotel’ ชู ‘Guest Tech’ พร้อมเปิดตัว ‘Napster’ Brand Icon
CP LAND ยกระดับธุรกิจโรงแรม ‘bedZ Hotel’ ชู ‘Guest Tech’ พร้อมเปิดตัว ‘Napster’ Brand Icon
CP LAND ยกระดับธุรกิจโรงแรม ‘bedZ Hotel’ ชู ‘Guest Tech’ พร้อมเปิดตัว ‘Napster’ Brand Icon