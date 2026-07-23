CP LAND ยกระดับธุรกิจโรงแรม ‘bedZ Hotel’ ชู ‘Guest Tech’ พร้อมเปิดตัว ‘Napster’ Brand Icon

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รุกธุรกิจ Lifestyle Hospitality ด้วยกลยุทธ์ Guest Tech แนวคิดการออกแบบประสบการณ์การเข้าพักที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อยกระดับ bedZ Hotel (เบดซ์ โฮเทล บ้านบึง) จังหวัดชลบุรี ให้ตอบโจทย์นักเดินทางยุคดิจิทัล พร้อมเปิดตัว 'Napster' (แนปสเตอร์) มาสคอตลิง สุดชิคที่จะมาเป็นตัวแทน และไอคอนแห่งการพักผ่อนของคนรุ่นใหม่ Brand Icon คาแรกเตอร์ประจำแบรนด์ที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เข้าพักกับตัวตนของ bedZ Hotel ในทุก Touchpoint
ท่ามกลางพฤติกรรมนักเดินทางที่ให้ความสำคัญกับความสะดวก ความรวดเร็ว และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ CP LAND จึงพัฒนา Guest Tech เป็นหัวใจของการให้บริการ โดยออกแบบทุกขั้นตอนการเข้าพัก ตั้งแต่การจอง การเช็กอิน การใช้บริการภายในโรงแรม ไปจนถึงการใช้ AI วิเคราะห์ เพื่อมอบบริการและข้อเสนอที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าพัก รองรับทั้งกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจ นักท่องเที่ยว และกลุ่ม Bleisure ที่ผสานการทำงานกับการพักผ่อน
นายเยี่ยม เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจโรงแรม บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า"การแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันอยู่ที่คุณภาพห้องพักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องสร้างประสบการณ์ที่ผู้เข้าพักได้รับตลอดการเดินทาง Guest Tech จึงเป็นแนวคิดที่ช่วยเชื่อมเทคโนโลยีกับการบริการ ทำให้ทุกขั้นตอนสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของนักเดินทางยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว"
อีกหนึ่งไฮไลต์คือการเปิดตัว 'Napster' Brand Icon ของ bedZ ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นตัวแทนของนักเดินทางรุ่นใหม่ที่รักการค้นหาประสบการณ์ เปิดรับไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ และให้ความสำคัญกับการพักผ่อนที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “Comfy bedZ, Happy GuestZ’’ โดย Napster จะมีบทบาทในการสร้างสีสันให้กับการสื่อสารแบรนด์ ผ่านคอนเทนต์ กิจกรรมการตลาด และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยเชื่อมโยงผู้เข้าพักกับแบรนด์ในระยะยาว
แนวคิดดังกล่าวถูกถ่ายทอดสู่ bedZ Hotel บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งออกแบบให้รองรับไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ ทั้งห้องพักที่มีดีไซน์ พร้อมเตียง Super King Size ขนาด 7 ฟุต, Smart TV 55 นิ้ว, นอกจากนี้ยังมีพื้นที่รองรับกิจกรรม โต๊ะพูล พื้นที่แฮงเอาท์ มุมนั่งเล่น-พักผ่อน พื้นที่ทำงาน-นั่งประชุม เพื่อให้การเข้าพักตอบโจทย์ทั้งการทำงาน การพักผ่อน และการใช้ชีวิตในจุดหมายปลายทางเดียวกัน
การผสาน Guest Tech การออกแบบพื้นที่ และการสร้าง Brand Experience ผ่าน Napster สะท้อนทิศทางการพัฒนาโรงแรมของ CP LAND ที่มุ่งยกระดับ bedZ Hotel ให้เป็นแบรนด์ Lifestyle Hospitality ซึ่งตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ด้วยประสบการณ์ที่สะดวก มีเอกลักษณ์ และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในทุกมิติ.