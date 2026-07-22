ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.81-อ่อนค่าสุดในรอบ 15 เดือน-สอดคล้องทิศทางเอเชีย-เงินเยน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(22ก.ค.69)ทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบ 15 เดือนครั้งใหม่ที่ 33.826 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 33.81 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ
ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียและเงินเยน (เงินเยนอ่อนค่าสุดในรอบ 40 ปี) โดยน่าจะถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ามกลางสัญญาณตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงโจมตีโต้ตอบซึ่งกันและกัน ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัยและการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลกระทบของราคาน้ำมันหนุนให้เงินเฟ้อสหรัฐฯ ทรงตัวอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายของเฟดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน (ซึ่งในวันนี้ ขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 85.3 ล้านบาท และ 1,957 ล้านบาท ตามลำดับ)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.65-33.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามจะอยู่ที่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางฟันด์โฟลว์ต่างชาติ และสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาค ผลการประชุม ECB และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ