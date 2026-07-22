ออร์บิกซ์ (orbix) เปิดจองซื้อ MTS Gold Investment Token-เริ่ม 24 ก.ค. 69 ผ่านทางแอป orbix

บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (orbix) เปิดจองซื้อ MTS Gold Investment Token โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในโครงการธุรกิจค้าทองคำ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2569 โดยผู้ลงทุนที่ทำรายการจองซื้อผ่านแพลตฟอร์ม orbix มีสิทธิได้รับ เหรียญ XAUT (Tether Gold) มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท จำกัดจำนวน 500 สิทธิ และเป็นไปตามเงื่อนไขของกิจกรรมที่บริษัทกำหนด
นางสาวอัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (orbix) กล่าวว่า การเปิดเสนอขายและจองซื้อ “MTS Gold Investment Token” (โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในธุรกิจค้าทองคำ) กำหนดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2569 โดยมีผลตอบแทนพื้นฐานคงที่ 3% ต่อปี พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มตามสัดส่วนการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ช่วยเพิ่มทางเลือกในการกระจายการลงทุน และบริหารความเสี่ยงในภาวะตลาดที่มีความผันผวน ผลตอบแทนไม่ได้รับประกัน โดยนักลงทุนที่ทำรายการจองซื้อผ่านแพลตฟอร์ม orbix และได้รับการจัดสรรครบ 1,000,000 บาท จะได้รับสิทธิพิเศษรับเพิ่มเหรียญ XAUT (Tether Gold) หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีทองคำจริงหนุนหลัง มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท เฉพาะการทำรายการจองซื้อผ่านช่องทางของ orbix โดยต้องถือครองเหรียญ XAUT เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันปฏิทิน นับจากวันที่ได้รับโอนเหรียญ XAUT
"การยกระดับความก้าวหน้าครั้งนี้ ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์การใช้งานบนแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป การได้รับหน้าที่เป็นช่องทางเพิ่มเติมหลักในการเสนอขาย MTS Gold Investment Token ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าจับต้องได้ นับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการกำหนดมาตรฐานใหม่ และเพิ่มความหลากหลายให้แก่ตลาดการลงทุนในประเทศไทย"
นายณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม่ทองสุกเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า การพัฒนา MTS Gold Investment Token เป็นอีกก้าวสำคัญของแม่ทองสุกในการนำจุดแข็งด้านธุรกิจทองคำแท่งที่มีการซื้อขายและส่งมอบจริง มาผสานกับเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเปิดทางเลือกการลงทุนที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ภายใต้โครงสร้างการบริหารสินค้าคงคลัง การกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ความร่วมมือกับ kubix และ orbix จะช่วยขยายโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงการลงทุนในธุรกิจค้าทองคำผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานของตลาดทุนไทย
ทั้งนี้ แม่ทองสุกยังคงให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าโครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจทองคำที่มีอยู่จริงและมีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ชัดเจน เราเชื่อว่า MTS Gold Investment Token จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเชื่อมโยงศักยภาพของธุรกิจทองคำไทยเข้ากับโอกาสการลงทุนในยุคดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม