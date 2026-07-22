ก.ล.ต. แจ้งผู้ถือหุ้นJCK ใช้สิทธิ25 ก.ค.นี้

ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้“ เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล” จำนวน 6 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569
ตามที่บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ JCK209A JCK212A JCK213A JCK217A JCK221A และ ตามที่บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ JCK209A JCK212A JCK213A JCK217A
JCK221A และ JCK228A ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมในบางวาระไม่ครบองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เวลา 14.00 น. โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น
(1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
(2) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระคืนเงินต้น
(3) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย