BC-W5 เริ่มเทรดในตลาดหลักทรัพย์ 22 ก.ค. นี้

“ บูทิค คอร์ปอเรชั่น” เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ BC-W5 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมเริ่มซื้อขายใน mai วันที่ 22 กรกฎาคม 2569
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC เปิดเผยว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (BC-W5) ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างทางการเงินและรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบตามจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (BC-W5) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และกำหนดให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกในวันที่ 22 กรกฎาคม 2569
BC-W5 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Record Date) วันที่ 22 มิถุนายน 2569 ได้รับ BC-W5 ฟรี จำนวนรวม 58,158,319 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น
โดย BC-W5 มีอายุ 7 เดือน 11 วัน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2570