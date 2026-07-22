BAMรับโอนหนี้ด้อยคุณภาพSCB 6,000ล้าน ต่อยอดโครงการ "เริ่มต้นใหม่กับ BAM"

BAM ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) ของประเทศไทย เดินหน้าตามแผนการลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ด้วยการเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพแบบ Exclusive Big Lot จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB มูลค่าหนี้รวมกว่า 6,000 ล้านบาท นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายพอร์ตสินทรัพย์และเสริมศักยภาพการเติบโตของบริษัท พร้อมต่อยอดกับโครงการ “เริ่มต้นใหม่กับ BAM” คาดสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า 15% ด้วยยอดผลเรียกเก็บเงินสดไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยว่า BAM ได้ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพแบบ Exclusive Big Lot จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB มูลค่าหนี้รวมกว่า 6,000 ล้านบาท เข้ามาบริหารจัดการตอกย้ำความแข็งแกร่งและศักยภาพทางการเงินในการเป็น AMC อันดับหนึ่งของประเทศ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายพอร์ตสินทรัพย์และเสริมศักยภาพการเติบโตของ BAM
การเข้าซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพครั้งนี้ BAM พร้อมต่อยอดโครงการ "เริ่มต้นใหม่กับ BAM" เข้ามาปรับใช้กับลูกหนี้ในพอร์ตของ SCB ทันที โดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อเพิ่มโอกาสในการกลับมาตั้งหลักทางการเงินและสามารถชำระหนี้ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบทบาทของ BAM ในการเป็นผู้สร้างโอกาสทางการเงินและช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ โดยคาดว่าการลงทุนในครั้งนี้จะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้มากกว่าร้อยละ 15 และคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินสดจากพอร์ตดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ภายในปี 2569 นี้ ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตตามเป้าหมาย
ดร.รักษ์ฯ กล่าวว่า การเข้าซื้อหนี้ครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ BAM ในศักยภาพของตลาดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และตอกย้ำกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีวินัย ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้ลูกหนี้กลับเข้าสู่ระบบการเงิน ส่งเสริมให้ทรัพย์สินที่มีศักยภาพสามารถกลับมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกครั้ง รวมทั้งขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน