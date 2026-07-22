TEKA ชูแนวคิด "Quality & Safety First"

“ ฑีฆาก่อสร้าง ” เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ชูแนวคิด "Quality & Safety First" พร้อมผลักดันการสร้าง "Safety Culture" ทั่วทั้งองค์กร เพื่อยกระดับการบริหารโครงการก่อสร้าง รองรับเทรนด์อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน
ดร.วีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างยังมีแนวโน้มเติบโตจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้างอาคารที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainable Construction) มากขึ้น ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการก่อสร้าง มาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดความผิดพลาด และบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการบริหารโครงการ กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เจ้าของโครงการใช้พิจารณาในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น TEKA จึงเดินหน้ายกระดับระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก "Quality, Safety & Sustainability" เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกโครงการมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานสากลมาใช้เป็นกรอบในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การก่อสร้าง ไปจนถึงการส่งมอบโครงการ
ควบคู่กับ ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System) ที่มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงในการทำงาน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย พร้อมคำนึงถึงสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลักดันการสร้าง Safety Culture ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประเมินและบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของทุกโครงการ
ดร.วีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตลอดระยะเวลากว่า 42 ปี TEKA ได้นำมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งถือเป็นดีเวลลอปเปอร์ชั้นนำของประเทศไทย ให้ดำเนินโครงการอาคารขนาดใหญ่หลากหลายประเภท อาทิ โครงการคอนโดมิเนียม มิกซ์ยูส โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล และไฮเปอร์มาร์เก็ต สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารโครงการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานในทุกขั้นตอน
บริษัทฯ เชื่อว่าการผสานมาตรฐานการบริหารระดับสากลเข้ากับวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย จะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว