PSTC เปลี่ยน.ชื่อย่อใหม่ POWER

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) เตรียมเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “PSTC” เป็น “POWER” ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2569 เป็นต้นไป เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ และทิศทางธุรกิจพลังงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งนีั เพราะแค่เห็นคำว่า “POWER” ก็รู้ทันทีว่ามุ่งสู่ธุรกิจพลังงานเต็มตัว ทั้ง Solar Farm, Private PPA และ LNG สำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง รวมถึงโซลูชันพลังงานอีกหลากหลายภายในกลุ่มบริษัท…งานนี้ต้องจับตากันให้ดีว่า หลังเปลี่ยนชื่อย่อเป็น “POWER” แล้ว จะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาเติมพลังให้ผู้ถือหุ้นได้ชื่นใจกันบ้าง...อดใจรอกัน