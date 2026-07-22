หุ้นปรับขึ้นได้แรงหนุนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตามหุ้นเทคโลก-พลังงานรับน้ำมันสูงขึ้น

นักวิเคราะห์ฯ คาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีปรับขึ้น ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามหุ้นเทคฯโลกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงาน ที่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ระดับสูง อย่างไรก็ตามอัพไซด์ของดัชนียังจำกัด เนื่องจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น โดยให้แนวรับ 1,6351,640 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 1,660 จุด แนวต้านถัดไป 1,670 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล , CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ [SET.X] มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้ปัจจัยหนุนหลักจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มพลังงาน หลังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มชิปในตลาดโลกดีดตัวกลับได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ปรับตัวขึ้นเด่น ส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยเฉพาะ DELTA
ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มพลังงานได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น จากความกังวลสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการประกาศปิดล้อมการเดินเรือของกลุ่มฮูตี ซึ่งกดดันภาวะอุปทานน้ำมันในตลาด
อย่างไรก็ดี แม้มีปัจจัยบวกจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน แต่การปรับขึ้นของดัชนีอาจยังไปได้ไม่ไกล เนื่องจากต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น นอกจากนี้ แม้ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อหุ้นพลังงาน แต่อาจกลับมากดดันความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อ ประกอบกับหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 4.6% อีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้กระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) ชะลอตัวลง หลังเมื่อวานนี้พบสัญญาณนักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอการซื้อและมีแรงขายออกมาเล็กน้อย แต่ภาพรวมยังมองว่า Fund Flow ยังไหลเข้าอยู่แต่ราคาหุ้นอาจมีจังหวะพักตัวบ้าง
ทั้งนี้ ประเมินกรอบแนวรับ 1,6351,640 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 1,660 จุด แนวต้านถัดไป 1,670 จุด