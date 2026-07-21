LH Bankออกแคมเปญ'อยู่ครบ 1 ปี ก็รีได้'-ชี้เพิ่มทางเลือกบริหารอัตราดอกเบี้ย

นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)เปิดเผยว่า ธนาคารเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อบ้าน'อยู่ครบ 1 ปี ก็รีได้ ปลดล็อกสัญญากู้บ้านแบบเดิมๆ' เพื่อลดความเสี่ยงในภาวะแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งเหมาะกับลูกค้าบ้านทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านมือสอง และสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ที่ทำสัญญาและจดทะเบียนจำนองตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 – 31 ตุลาคม 2569 และเลือกแผนอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ร่วมรายการ 2 แผนได้แก่ 1) แผนอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี และ ปีที่ 2-3 เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ 2) แผนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวปีที่ 1-3 เท่านั้น เมื่อผ่อนชำระครบ 1 ปี โดยมีประวัติการชำระหนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สามารถยื่นคำขอให้ธนาคารพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ (Retention) โดยไม่ต้องรอสัญญาครบ 3 ปี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าบริหารภาระดอกเบี้ยได้เร็วขึ้น
สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ ธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการดังนี้
สินเชื่อบ้านใหม่
วงเงินกู้สูงสุด 200 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์ ฟรีประกันอัคคีภัยสูงสุด 100,000 บาท (ตามอัตราของบริษัทประกัน) และฟรีค่าประเมินหลักประกันสูงสุด 5,000 บาท (ตามอัตราของบริษัทประเมิน)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.35% - 4.45% ต่อปี
สินเชื่อบ้านมือสอง
วงเงินกู้สูงสุด 200 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี พร้อมอนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100% (ตามเงื่อนไขธนาคาร)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.47% - 4.57% ต่อปี
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
วงเงินกู้สูงสุด 200 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี พร้อมสิทธิประโยชน์ ฟรีประกันอัคคีภัยสูงสุด 100,000 บาท (ตามอัตราของบริษัทประกัน) และฟรีค่าประเมินหลักประกันสูงสุด 5,000 บาท (ตามอัตราของบริษัทประเมิน) และฟรีค่าอากรแสตมป์สูงสุด 30,000 บาท (0.05% ของวงเงินสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 4.34% - 4.45% ต่อปี
ทั้งนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านใหม่ HOME 1st CLASS, สินเชื่อบ้านมือสอง HOME 2ND HAND หรือสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน HOME REFINANCE กับ LH Bank เฉพาะแผนอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ได้แก่ 1) แผนอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี และปีที่ 2-3 เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือ 2) แผนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวปีที่ 1-3 เท่านั้น โดยลูกค้าต้องทำสัญญากู้เงินและจดทะเบียนจำนองในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 – 31 ตุลาคม 2569 เท่านั้น