รัสเซียไฟเขียวกฎหมายคริปโตเต็มรูปแบบ เปิดช่องชำระเงินข้ามพรมแดน ท่ามกลางจุดเปลี่ยนโครงสร้างการเงินโลก

สภาล่างของรัสเซียมีมติรับรองร่างกฎหมายกำกับดูแลตลาดคริปโตเคอร์เรนซีฉบับประวัติศาสตร์ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ดึงสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ และกระดานเทรดเข้าสู่ร่มเงาของธนาคารกลางรัสเซียโดยสมบูรณ์ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการจัดระเบียบตลาดภายในประเทศ แต่ยังเป็นกลยุทธ์เชิงโครงสร้างระดับมหภาคที่อนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการค้าระหว่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของระบบการเงินดั้งเดิม ท่ามกลางการจับตาของนักลงทุนสถาบันถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่บนบล็อกเชน ซึ่งเตรียมบังคับใช้ในเดือนกันยายน พ.ศ.2569
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2569 สภาดูมา (State Duma) ซึ่งเป็นสภาล่างของรัสเซีย ได้ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายหมายเลข 1194918-8 ว่าด้วยสกุลเงินดิจิทัลและสิทธิดิจิทัล ในวาระที่สองและสามอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันกระบวนการทางนิติบัญญัตินี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากสภาสหพันธ์และรอการลงนามโดยประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน (Vladimir Putin) เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย ร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับผู้ร่วมตลาด ไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ ผู้จัดการสินทรัพย์ และผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ โดยมอบอำนาจเด็ดขาดให้แก่ธนาคารกลางรัสเซีย (Bank of Russia) ในการกำกับดูแลทิศทางของตลาดและกำหนดประเภทสินทรัพย์ที่สามารถเสนอขายได้
การส่งสัญญาณที่ชัดเจนจากภาครัฐสะท้อนถึงการยอมรับเชิงสถาบันที่เพิ่มสูงขึ้น ความผันผวนของราคาบิทคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำมักตอบสนองเชิงบวกต่อความชัดเจนด้านกฎระเบียบ เนื่องจากเป็นการลดความเสี่ยงเชิงระบบสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ ทิศทางของตลาดในขณะนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ก่อตัวขึ้น เมื่อกรอบกฎหมายสร้างเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับกระแสเงินทุน
ทั้งนี้การแบ่งแยกประเภทนักลงทุนอย่างชัดเจนสะท้อนถึงวุฒิภาวะของตลาดที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากการเก็งกำไรรายย่อยไปสู่กระบวนทัศน์การลงทุนระดับสถาบันอย่างเต็มรูปแบบ
ภายใต้โครงสร้างใหม่ หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดเพดานการลงทุนเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงของกระแสเงินทุนไหลเข้าออกอย่างรัดกุม โดยนักลงทุนทั่วไปที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะถูกจำกัดวงเงินซื้อคริปโตผ่านตัวกลางที่ได้รับใบอนุญาตไว้ที่ไม่เกิน 3 แสนรูเบิล หรือประมาณ 3,800 ดอลลาร์ต่อปี และจำกัดการโอนออกนอกประเทศที่ 1 แสนรูเบิล ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนสถาบันและผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับเพดานที่สูงกว่ามากถึง 3 ล้านรูเบิลสำหรับการซื้อ และ 1 ล้านรูเบิลสำหรับการโอนข้ามพรมแดน ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการจัดสรรสภาพคล่องอย่างมียุทธศาสตร์ ส่งผลให้เม็ดเงินอัจฉริยะต้องปรับตำแหน่งการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ขณะที่เมื่อพิจารณาในมิติของข้อมูลบนเครือข่าย การบังคับใช้กฎหมายนี้จะพลิกโฉมพลวัตของอุปทานและเส้นทางการเคลื่อนย้ายเหรียญในภูมิภาค โอลกา กอนชาโรวา (Olga Goncharova) หัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัลแห่งสมาคมธนาคารรัสเซีย เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมธนาคารกำลังร่วมมือกับธนาคารกลางเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับลึก รวมถึงระบบ Travel Rule ภายในประเทศ อย่างไรก็ดีการตั้งโหนดบล็อกเชนระดับชาติ และเครื่องมือวิเคราะห์ออนเชน สิ่งนี้หมายความว่าพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่และการไหลของเงินทุนเข้าออกจากกระดานเทรดจะถูกตรวจสอบอย่างโปร่งใส ช่วยลดปริมาณการทำธุรกรรมในตลาดมืด และเร่งกระบวนการสะสมสินทรัพย์ของกลุ่มผู้ถือระยะยาวที่มองหาความปลอดภัยในระบบนิเวศที่มีกฎหมายรองรับ
ขณะที่ประเด็นสำคัญที่สุดที่เชื่อมโยงกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคคือ การที่รัสเซียยังคงจุดยืนสั่งห้ามใช้คริปโตเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการภายในประเทศโดยเด็ดขาด หากแต่เปิดทางให้สามารถใช้สินทรัพย์เหล่านี้ รวมถึงบิทคอยน์ ในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศได้ นัยยะทางโครงสร้างนี้สอดคล้องกับสภาพคล่องโลกและสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบัน รัสเซียกำลังใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์เป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างระบบนิเวศการชำระเงินข้ามพรมแดนทางเลือก เพื่อกระจายความเสี่ยงจากระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่อิงกับสกุลเงินหลักแบบดั้งเดิม การเคลื่อนไหวนี้ย่อมสร้างแรงกระเพื่อมต่อระบบการเงินโลก โดยเปลี่ยนสภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลจากการเป็นเพียงเครื่องมือรักษามูลค่า ไปสู่กลไกหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจระดับรัฐชาติ
ขณะที่ในด้านของทิศทางอนาคต บทบัญญัติส่วนใหญ่ของกฎหมายคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2569 โดยรัฐบาลได้กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้ผู้ร่วมตลาดปรับตัวจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2570 ภายหลังจากเส้นตายดังกล่าว สถาบันการเงินรวมถึงธนาคารเอกชนรายใหญ่ เช่น Alfa-Bank ซึ่งกำลังริเริ่มโครงการทดสอบระบบเทรดคริปโต จะต้องปฏิเสธธุรกรรมใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ กอนชาโรวาย้ำว่ากฎหมายแม่บทนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดยธนาคารกลางรัสเซียเตรียมออกระเบียบปฏิบัติการเพิ่มเติมอีกกว่า 80 ฉบับภายในสิ้นปี เพื่อกำหนดกรอบการทำงานในภาคปฏิบัติอย่างละเอียด
กล่าวโดยสรุป การรุกคืบทางนิติบัญญัติของรัสเซียครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานโครงสร้างทางการเงินระยะยาว ไม่ใช่เพียงเพื่อรองรับความต้องการชั่วคราว แต่เพื่อบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าเป็นแกนกลางของความมั่นคงทางการค้าระหว่างประเทศ นักลงทุนสถาบันและกองทุนระดับโลกจำเป็นต้องประเมินผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมายนี้ รวมถึงติดตามร่างกฎหมายภาษีและบทลงโทษที่กำลังจะเข้าสู่สภาอย่างใกล้ชิด เพราะเหตุการณ์นี้อาจเป็นต้นแบบเชิงโครงสร้างที่พลิกโฉมภูมิทัศน์ของกฎระเบียบคริปโตในระดับสากลอย่างมีนัยสำคัญ