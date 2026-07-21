ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.62-ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง-ทิศทางฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(21ก.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับประมาณ 33.62 บาทต่อดอลลาร์ฯ ใกล้เคียงระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.64 บาทต่อดอลลาร์ฯ … ทั้งนี้ เงินบาททรงตัวกรอบแคบ เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ๆ มาหนุน ขณะที่ สัญญาณบวกเกี่ยวกับการเปิดโอกาสการเจรจาในประเด็นเรื่องข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางยังคงไม่มีความแน่นอน และยังไม่มีข้อสรุป
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้และลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 472 ล้านบาท และ 655 ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.55-33.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามจะอยู่ที่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางฟันด์โฟลว์ต่างชาติ และสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาค และอัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย. ของอังกฤษ