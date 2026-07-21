ออมสินเปิดกู้สินเชื่อ'ออมสินสร้างอาชีพ' วงเงินสูงสุด 50,000 บาท-ไม่ต้องใช้หลักประกัน

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทาย ประกอบกับต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่ส่งผลต่อประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ ธนาคารออมสินจึงมุ่งสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบสถาบันการเงินที่มีความปลอดภัย อัตราดอกเบี้ยเป็นธรรม และตอบโจทย์การสร้างรายได้ ผ่าน “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนออมสินสร้างอาชีพ” วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อเดือน (Flat Rate) ไม่ต้องใช้หลักประกัน เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง เพิ่มโอกาสในการเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้ และช่วยให้ประชาชนสามารถตั้งตัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยขั้นตอนการยื่นกู้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สำหรับ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนออมสินสร้างอาชีพ” เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ลูกจ้าง พ่อค้า แม่ค้า ผู้มีรายได้ประจำที่ต้องการหารายได้เสริม รวมถึงผู้รับจ้างให้บริการต่าง ๆ ที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 65 ปี โดยเป็นสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) วงเงินกู้ตามความจำเป็นสูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5 ปี