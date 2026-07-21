หุ้นปิดบวก 6.97 จุด รับแรงเก็งกำไร DELTA-รับเหมา แม้เผชิญแรงขายกลุ่มแบงก์

SET ปิดที่ 1,652.97 จุด เพิ่มขึ้น 6.97 จุด (+0.42%) มูลค่าซื้อขาย 97,960.99 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์อิงบวก แม้เผชิญ Sell on Fact กลุ่มแบงก์หลังแจ้งงบ แต่ได้ DELTA พ่วงหุ้นรับเหมาดันดัชนี อานิสงส์ความหวังผลักดันแลนด์บริดจ์ เม็ดเงินต่างชาติยังไหลเข้าไม่หยุด แนวโน้มพรุ่งนี้ยังมีโมเมนตัมดี ตลาด Rotation แต่ Valuation ตึงตัวแพงสุดในภูมิภาค ให้กรอบแนวต้าน 1,660 1,670 จุด แนวรับ 1,650 1,640 จุด
การซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งไซด์เวย์ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวก โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,657.55 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ 1,642.28 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 255 หลักทรัพย์ ลดลง 209 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 194 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งออกข้างอิงทางบวก แม้มีแรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มแบงก์หลังประกาศงบไตรมาส 2/69 ดีกว่าคาดทำให้เกิด Sell on fact ออกมาบ้าง อย่างไรก็ตาม ช่วงบ่าย DELTA ดีดขึ้นมาประคองดัชนี สอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศ อาทิ หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในจีน และตลาดหุ้นเกาหลีรีบาวด์ขึ้นมา
ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มรับเหมาปรับตัวขึ้นมาจากความคาดหวังรัฐฐาลผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) โดยมองว่าตลาดอยู่ในลักษณะเวียนกลุ่มเล่น (Sector Rotation) เม็ดเงินไหลออกจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง และกระแสเงินทุนจากต่างชาติ (Fund Flow) ยังคงไหลเข้าอยู่
แนวโน้มพรุ่งนี้มองโมเมนตัมยังดี ภาพรวมบรรยากาศการลงทุนเป็นบวกอยู่ในลักษณะ Sector Rotation อย่างไรก็ตาม อาจติดที่ Valuation ตึงตัวแพงสุดในภูมิภาค แนะติดตามทิศทาง Flow รวมทั้งการเปิดเผยผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มอื่น ๆ
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศติดตามการเปิดเผยผลประกอบการธูรกิจขนาดใหญ่ และสงครามในตะวันออกกลางว่าจะมีสัญญาณผ่อนคลายหรือไม่ ขณะเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เริ่มเข้าสู่ช่วงงดแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน (Blackout Period) ทำให้ระยะสั้นแรงกดดันจากความกังวลด้านนโยบายการเงินลดลงระดับหนึ่ง
โดยให้กรอบแนวรับ 1,650 1,640 จุด และแนวต้าน 1,660 1,670 จุด