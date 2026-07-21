โอกาสทองคนอยากมีบ้าน! ออมสินเสิร์ฟโปรแรงให้ผ่อนต่ำ เริ่ม 2,900 บาท/เดือน ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ต.ค. 69

อัปเดตโปรสินเชื่อบ้านล่าสุด! ‘สินเชื่อเคหะ’ จากธนาคารออมสิน ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยคุ้ม สมัครเลย คลิก >> https://to.gsb.or.th/c7ygG หรือผ่าน MyMo
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 1.79% ต่อปี (4 เดือนแรก)
- ผ่อนต่ำเริ่มต้น ปีแรก ล้านละ 2,900 บาทต่อเดือน
- สนับสนุนค่าประเมินฯ สูงสุด 5,000 บาท และสนับสนุนค่าจดจำนอง สูงสุด 200,000 บาท
- ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2569
- อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569
หมายเหตุ:
• ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.045% (ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 3 ล้านบาท อยู่ระหว่าง 4.487% - 4.972% คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
- กรณีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป อยู่ระหว่าง 4.453% - 4.937% คำนวณจากวงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
- กรณีรายได้ 70,000 บาทขึ้นไป ไม่สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง อยู่ระหว่าง 4.281% - 4.762% คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
- กรณีรายได้ 70,000 บาทขึ้นไป สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดจำนอง อยู่ระหว่าง 4.366% - 4.851% คำนวณจากวงเงินกู้ 7 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด
• เงินงวดผ่อนชำระแบบผ่อนต่ำ ปีที่ 1 ล้านละ 2,900 บาท/เดือน ปีที่ 2 ล้านละ 3,900 บาท/เดือน ปีที่ 3 ล้านละ 4,900 บาท/เดือน หลังจากนั้น 7,300 บาท/เดือน ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 514,096.81 บาท คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลูกค้ารายได้ตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป กรณีไม่สนับสนุนค่าจำนอง และทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขฯ
• รายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th
• *สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป)
• **สนับสนุนค่าจดจำนอง ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 200,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป และเลือกอัตราดอกเบี้ยกรณีสนับสนุนค่าจดจำนอง)
• รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
• เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด