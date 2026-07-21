เวียดนามคุมเข้มตลาดคริปโต สั่งปรับ-กวาดล้างแพลตฟอร์มเถื่อน หวังดึงเงินทุนสถาบัน

รัฐบาลเวียดนามเดินหน้าจัดระเบียบอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มสูบ ล่าสุดประกาศบังคับใช้บทลงโทษทางปกครองสำหรับนักลงทุนที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและปิดช่องโหว่การฟอกเงิน ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญก่อนที่ตลาดคริปโตภายใต้การกำกับดูแลของรัฐจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี ซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ของหน่วยงานกำกับดูแลในการสร้างเสถียรภาพและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากสถาบัน ท่ามกลางกระแสการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาค
ความพยายามในการจัดระเบียบตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของเวียดนามทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภายหลังจากรัฐบาลผ่านกฤษฎีกาฉบับที่ 284/2026/NĐ-CP เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กฎหมายฉบับนี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2569 ได้กำหนดกรอบบทลงโทษที่เด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืน โดยนักลงทุนรายย่อยหรือองค์กรที่ทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มเทรดที่ไร้ใบอนุญาต จะต้องเผชิญกับโทษปรับสูงสุด 50 ล้านดอง หรือราว 1,900 ดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ผู้ที่เสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยพลการ รวมถึงผู้ที่ละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) ขั้นร้ายแรง จะถูกลงดาบด้วยอัตราโทษปรับสูงสุดถึง 200 ล้านดอง หรือประมาณ 7,700 ดอลลาร์
นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังได้รับอำนาจเบ็ดเสร็จในการสั่งระงับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตลอดจนยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด มาตรการขั้นเด็ดขาดนี้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ต้องการความชัดเจนด้านกฎระเบียบก่อนตัดสินใจจัดสรรเงินทุนเข้าสู่ตลาดเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่มีสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายหนาแน่นที่สุดในเอเชีย
ขณะเดียวกันตลาดคริปโตในเวียดนามตอบรับข่าวนี้ด้วยท่าทีที่ระมัดระวังและรอดูสถานการณ์ แม้ว่าปริมาณการซื้อขายบิทคอยน์ ตลอดจนอัลต์คอยน์บนกระดานเทรดระดับโลกจะยังคงดำเนินไปตามกลไกปกติ ทว่านักลงทุนรายใหญ่และผู้ให้บริการสภาพคล่องเริ่มปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงทางกฎหมาย ความผันผวนของกระแสเงินทุนระยะสั้นอาจก่อตัวขึ้นจากการเร่งเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ (Capital rotation) ออกจากกระดานเทรดนอกระบบ (Offshore exchanges) กลับเข้าสู่กระดานเทรดที่กำลังเข้าคิวรับใบอนุญาตภายในประเทศ ซึ่งอาจทำให้เกิดส่วนต่างของราคา (Premium/Discount) ในกระดานเทรดท้องถิ่นช่วงรอยต่อของการบังคับใช้กฎหมาย
ด้านข้อมูลเชิงลึกจากเครือข่ายบล็อกเชนตอกย้ำให้เห็นถึงนัยสำคัญของตลาดเวียดนามในแผนที่การเงินโลก รายงานดัชนีการยอมรับคริปโตทั่วโลกประจำปี พ.ศ. 2568 ของสถาบันวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนระดับโลก Chainalysis ระบุว่าเวียดนามผงาดขึ้นครองอันดับที่ 4 ของโลก โดยมีการประเมินว่านักเทรดชาวเวียดนามได้ทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลคิดเป็นมูลค่ามหาศาลกว่า 2.2 แสนล้านดอลลาร์ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568
ขณะที่ตัวเลขเม็ดเงินไหลเวียนระดับนี้บ่งชี้ว่า วาฬคริปโต (Whales) และกลุ่มผู้ถือครองระยะยาว (Long-term holders) ในประเทศมีการสะสมสินทรัพย์ (Accumulation phase) อย่างแข็งแกร่งมาโดยตลอด การบังคับใช้กฎหมายใหม่จึงเปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการโอนย้ายเหรียญจำนวนมหาศาลจากวอลเล็ตส่วนตัว หรือแพลตฟอร์มไร้สัญชาติ เข้าสู่ระบบนิเวศที่มีกระบวนการทำ KYC อย่างเข้มงวด ส่งผลให้พลวัตของอุปทาน (Supply dynamics) บนเครือข่ายหลักอาจเกิดภาวะหยุดชะงักชั่วคราวในช่วงที่ผู้ใช้งานกำลังปรับตัว
ประเด็นสำคัญที่น่าจับตาคือทิศทางของกระแสเงินทุนระดับสถาบัน การที่หน่วยงานรัฐนำโดย เหงียน ดึ๊ก จี (Nguyen Duc Chi) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดรับคำขอใบอนุญาตสำหรับกระดานเทรดคริปโตในประเทศมาตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นการส่งสัญญาณเปิดประตูรับ Smart Money ให้สามารถเข้ามาปักหมุดการลงทุนได้อย่างถูกกฎหมายและโปร่งใส
การประเมินเบื้องต้นว่ากิจกรรมภายใต้การกำกับดูแลจะเริ่มคิกออฟอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2569 ย่อมดึงดูดสายตาจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์และสถาบันการเงินที่แสวงหาผลตอบแทนในตลาดเกิดใหม่ มาตรการลงโทษแพลตฟอร์มเถื่อนในครั้งนี้จึงไม่ใช่การบีบรัดการเติบโต หากแต่เป็นการสร้าง "คูเมืองทางเศรษฐกิจ" (Economic moat) เพื่อปกป้องผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อีกทั้งยังเป็นการปูทางให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ (Custodians) ระดับสถาบันกล้าที่จะเข้ามาทำตลาดมากยิ่งขึ้น
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจมหภาคและการจัดระเบียบสภาพคล่องทั่วโลก การขยับตัวของเวียดนามสอดรับอย่างลงตัวกับทิศทางของคณะกรรมการกำกับดูแลเสถียรภาพทางการเงินระดับสากล ที่กำลังเดินหน้ากวาดล้างจุดบอดของระบบ AML ในช่วงเวลาที่ภูมิทัศน์การเงินโลกยังคงเปราะบางจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่รัดกุมจะช่วยเสริมเกราะป้องกันให้เสถียรภาพทางการเงินของเวียดนาม รอดพ้นจากผลกระทบของการเก็งกำไรที่ไร้พรมแดน
อย่างไรก็ตามภาพรวม ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของเวียดนามกำลังก้าวผ่านจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ จากยุคตื่นทองที่ขับเคลื่อนด้วยรายย่อยและไร้กฎเกณฑ์ (Wild West) สู่สถาปัตยกรรมทางการเงินยุคใหม่ที่สถาบันสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มรูปแบบ ฉากทัศน์ที่ให้น้ำหนักความเป็นไปได้มากที่สุดคือ การหลอมรวมธุรกิจคริปโตเข้าเป็นเนื้อเดียวกับระบบการเงินดั้งเดิมของประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่แพลตฟอร์มนอกระบบที่ปฏิเสธการปรับตัวจะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
ถึงกระนั้น สิ่งที่นักลงทุนสถาบันและผู้เล่นในตลาดยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือ กระบวนการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตจะมีความล่าช้ากว่ากำหนดหรือไม่ และหน่วยงานรัฐจะสามารถบังคับใช้กฎหมายปราบปรามแพลตฟอร์มใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดในทางปฏิบัติ หากจิ๊กซอว์ทุกตัวถูกประกอบเข้าด้วยกันตามแผน เวียดนามก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะสถาปนาตนเองขึ้นเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งใหม่ ที่พร้อมดึงดูดกระแสเงินทุนสถาบันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว