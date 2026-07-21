กยศ. เตือนผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้-ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกโอนเงิน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินและประชาชนทราบว่า กยศ. ได้ดำเนินการติดตามหนี้จากผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ ดังนั้น หากผู้กู้ยืมเงินได้รับการติดต่อจากบุคคลใดให้ชำระหนี้ ก็ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจจาก กยศ. ก่อนชำระหนี้ เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รักษาการแทน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยศ. ได้ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ทั้งติดตามโดยเจ้าหน้าที่ กยศ. และผู้รับมอบอำนาจจาก กยศ. โดยการติดตามทวงถามหนี้จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น หากมีบุคคลใดติดต่อให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ที่ค้างชำระ ผู้กู้ยืมเงินต้องตรวจสอบก่อนการชำระหนี้ว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก กยศ. หรือไม่ เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ
ทั้งนี้ กยศ. ขอให้ผู้กู้ยืมเงินใช้ความระมัดระวังในการรับการติดต่อจากบุคคลหรือหน่วยงานที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบอำนาจของ กยศ. โดยก่อนดำเนินการใด ๆ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดและไม่หลงเชื่อการติดต่อที่ขอให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล การขอข้อมูลส่วนบุคคล การขอรหัสผ่าน หรือรหัสยืนยัน (OTP) เนื่องจาก กยศ. และผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจาก กยศ. จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ กยศ. ขอแนะนำให้ผู้กู้ยืมเงินขอทราบจำนวนหนี้ที่ค้างชำระ และชำระหนี้ให้แก่ กยศ. ผ่านช่องทาง Mobile Banking ของทุกธนาคารด้วยการสแกน QR code ซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา หรือชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ให้แจ้งข้อมูลประเภทกองทุนที่ต้องการชำระ (กยศ. หรือ กรอ.) เลขที่บัญชี เลขบัตรประจำตัวประชาชน และจำนวนเงินที่ต้องการชำระ หรือชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระ ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูช่องทางการชำระอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th เท่านั้น
"กยศ. ขอย้ำว่า ขอให้ผู้กู้ยืมเงินเพิ่มความระมัดระวัง หากได้รับการติดต่อในลักษณะเร่งรัดให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล หรือให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญทางการเงิน ขออย่าหลงเชื่อและอย่าดำเนินการโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ หากผู้กู้ยืมเงินได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วยังไม่มีความเชื่อมั่นสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องกยศ. Call Center โทร. 0 2016 4888 หรือไลน์บัญชีทางการ กยศ."