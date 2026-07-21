PREB ชูผู้รับเหมาครบวงจร! มั่นใจครึ่งปีหลังสัญญาณดี

“พรีบิลท์ ”เปิดแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง 2569 เร่งประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง มุ่งขยายพอร์ตโครงการอาคารขนาดใหญ่ อาคารเชิงพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม รับกระแสการลงทุนภาคเอกชน ฟากซีอีโอระบุมีงานในมือ (Backlog) กว่า 9,000 ล้านบาท รองรับการรับรู้รายได้ในอนาคต ชูจุดแข็งผู้รับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตยั่งยืน
นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) (PREB) เปิดเผยว่า บริษัทฯวางแผนเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุน ควบคุมคุณภาพ และส่งมอบงานได้ตามแผน อันจะช่วยรักษาอัตราการทำกำไรและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในระยะยาว
ปัจจุบัน PREB มีงานในมือ (Backlog) กว่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ถือเป็นฐานรายได้สำคัญที่ช่วยรองรับผลการดำเนินงานในอนาคต ขณะเดียวกันบริษัทฯยังคงเร่งหางานใหม่เข้ามาเติมพอร์ตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่างานในมือและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับแผนดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯจะมุ่งเน้นการเข้าประมูลงานก่อสร้างที่มีศักยภาพ ทั้งโครงการอาคารสูง อาคารสำนักงาน อาคารเชิงพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงเรียนนานาชาติ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล รวมถึงโครงการก่อสร้างเฉพาะทาง ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นจากการขยายการลงทุนของภาคธุรกิจ
หนึ่งในโอกาสสำคัญที่ PREB ให้ความสนใจ คือ กลุ่มงานก่อสร้างอาคารเชิงพาณิชย์ และโครงการเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนด้านวิศวกรรม ซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโตตามการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม อาคารอุตสาหกรรม เป็นต้น
บริษัทฯ มองว่าโครงการก่อสร้างในกลุ่มดังกล่าวมีความต้องการผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบริหารจัดการโครงการ งานระบบ รวมถึงการควบคุมคุณภาพและระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งเป็นศักยภาพที่ PREB มีความพร้อมจากประสบการณ์ในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และงานที่มีมาตรฐานสูง
“แม้ตลาดที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียม ยังเผชิญแรงกดดันจากกำลังซื้อและภาวะเศรษฐกิจ แต่บริษัทฯ ประเมินว่าตลาดก่อสร้างในกลุ่มอาคารเชิงพาณิชย์ อาคารธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการเฉพาะทาง ยังมีโอกาสเติบโตจากการลงทุนของภาคเอกชน”
PREB ยังมีความได้เปรียบจากการเป็นผู้ให้บริการก่อสร้างแบบครบ ครอบคลุมตั้งแต่งานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบประกอบอาคาร ไปจนถึงการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ลดระยะเวลาก่อสร้าง ควบคุมต้นทุน และรักษาคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PREB กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการคัดเลือกงานก่อสร้างที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่สามารถต่อยอดจากความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ทั้งงานอาคารเชิงพาณิชย์ งานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่างานในมือ (Backlog) และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว