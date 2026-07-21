SAรับผลดึรัฐต่ออายุมาตรการค่าโอน–จดจำนอง 0.01%

“ ไซมิส แอสเสท ” ประเมินภาครัฐขยายระยะเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนองเหลือ 0.01% ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570 เป็นปัจจัยบวกต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ช่วงครึ่งหลังปี 2569 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ เพิ่มแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมสนับสนุนการทยอยรับรู้รายได้จากยอดขายรอโอนของบริษัท
นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SIMเปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2569 ยังคงเผชิญความท้าทายจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่สถาบันการเงินยังคงใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัย การต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับที่อยู่อาศัยที่เข้าเกณฑ์ของภาครัฐ จึงถือเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนในการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง
โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึ่งเป็นตลาดที่มีฐานผู้ซื้อขนาดใหญ่ มาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้บริโภคที่มีความพร้อมสามารถตัดสินใจซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงสนับสนุนการระบายสินค้าคงเหลือของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเข้าอยู่ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ และการหมุนเวียนเม็ดเงินภายในระบบเศรษฐกิจ
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังปี 2569 บริษัทคาดว่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการทยอยโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการที่อยู่อาศัยหลายแห่ง โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ที่มีผลิตภัณฑ์บางส่วนอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของมาตรการภาครัฐ ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอโอน หรือ Backlog มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ของแต่ละโครงการ โดยโครงการ Landmark At Grand Station ได้เริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2569
“บริษัทคาดว่า Backlog ที่มีอยู่จะสามารถทยอยรับรู้รายได้ได้ตามแผน โดยมี Landmark At Grand Station ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้แล้ว ประกอบกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมของภาครัฐที่เข้ามาช่วยลดภาระของผู้ซื้อ จะสนับสนุนการตัดสินใจและเพิ่มโอกาสในการโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณสุนันทากล่าว
นอกจากนี้ บริษัทจะเดินหน้าปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยมุ่งนำเสนอแคมเปญส่งเสริมการขายที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่า มีคุณภาพ และตอบโจทย์การอยู่อาศัยของผู้บริโภคในทุกมิติ
บริษัทเชื่อว่าการต่ออายุมาตรการของภาครัฐจะช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้แก่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง และเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจริงสามารถเข้าถึงและตัดสินใจเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น