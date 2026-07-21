SUPER ส่งซิกครึ่งปีหลังสดใส จ่อ COD วินด์ฟาร์มเวียดนาม 129 MW

"ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น " ส่งสัญญาณธุรกิจครึ่งปีหลังสดใส รับแรงหนุนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 2 โครงการในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิตรวม 129เมกะวัตต์ คาด COD เดือน ส.ค. – ก.ย. นี้ ฟาก CEO เผยเดินหน้าศึกษา และหาโอกาสลงทุนใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มกำลังการผลิต สร้างรายได้ต่อเนื่อง หนุนการเติบโตยั่งยืน
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังปี 2569 จะเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก ปัจจัยสนับสนุนหลักจากการเตรียมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 129 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการ Soc Trang กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ และโครงการ Bac Lieu กำลังการผลิต 99 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำหนดทยอย COD ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2569 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถทยอยรับรู้รายได้และกระแสเงินสดเข้ามาเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน SUPER อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือด้านการลงทุนกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและต่อยอดการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการหรือความร่วมมือใหม่ภายในปีนี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่และสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
"ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของการจัดการ การบริหารพอร์ตโครงการ การบริหารต้นทุน และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ ยังคงสร้างการเติบโตผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ควบคู่กับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมผลักดันการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว" นายจอมทรัพย์ กล่าว
ปัจจุบันบริษัทฯ เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) และต่อยอดการเติบโตในระยะยาว โดยมั่นใจว่าผลการดำเนินงานปี 2569 จะเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน จากการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการใหม่และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
อนึ่ง ที่ผ่านมา SUPER ปรับกลยุทธ์การลงทุนโดยการขายโรงไฟฟ้าบางส่วน เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และนำเงินไปลงทุนในโครงการใหม่ ทั้งโซลาร์ฟาร์ม, วินด์ฟาร์ม, และโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน ทำให้มีเงินสดพร้อมลงทุน และสามารถรักษาอันดับเครดิต “BBB” จาก ทริสเรทติ้ง สะท้อนความมั่นคงของธุรกิจ และสัญญา PPA ระยะยาวทั้งในไทยและเวียดนาม