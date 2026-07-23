"ฝากประจำพิเศษ 14 เดือน" รับดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 1.25% ต่อปี สร้างเงินออมเติบโตกับ "กรุงไทย"

ธ.กรุงไทย เปิดตัว "เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน" ฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดทุกเดือน ยิ่งฝากมากยิ่งมีโอกาสรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% ต่อปี พิเศษ มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 2 ล้านบาท รับสถานะ Krungthai WEALTH ยกระดับเอกสิทธิ์ทางการเงินและไลฟ์สไตล์
ในสภาวะปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจผันผวน การออมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างความเติบโตทางการเงินอย่างมั่นคง ล่าสุด "ธนาคารกรุงไทย" สถาบันทางการเงินที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ให้ตอบโจทย์ชีวิตในทุกช่วงวัยสนับสนุนการออมและการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงและโอกาสสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนไทย ตามแนวคิด “60 ปี กรุงไทย ทุกก้าว เพื่อล้านอนาคต” ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ "เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน" ให้เงินออมเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบดอกเบี้ยทุกเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่ฝาก แบบขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก สูงสุด 1.25% ต่อปี เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งผู้ที่ต้องการออมทรัพย์ และผู้ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน
โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามระดับยอดเงินฝาก
- ยอดเงินฝากมากกว่า 10-30 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
- ยอดเงินฝากมากกว่า 5-10 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี
- ยอดเงินฝากมากกว่า 2-5 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี
- ยอดเงินฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี
อย่างไรก็ตาม "เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน" ได้กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำไว้ที่ 500,000 บาทต่อรายการ รวมสูงสุดภายในบัญชีเดียวกันไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้ฝากทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
พิเศษ สำหรับผู้ฝากที่มีสินทรัพย์รวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับสถานะ Krungthai WEALTH เพื่อยกระดับเอกสิทธิ์ด้านการเงิน การลงทุน และไลฟ์สไตล์ระดับโลก ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การดูแลความมั่งคั่งอย่างครบวงจร อาทิ Airport Lounge, Airport Limousine, ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน, บริการ SPA Let’s Relax, แพ็กเกจตรวจสุขภาพ รวมถึงคูปองส่วนลดจากร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำตลอดปี
โดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/special-fixed14m-mgronline