KKPแจ้งกำไรสุทธิ6เดือน4พันล้านเพิ่มขึ้น65%รายได้ธุรกิจหลักฟื้นตัว

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)(KKP)แจ้งกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2569 จำนวน 2,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรครึ่งแรกปี 69 ที่ 4,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.9%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานในหลายธุรกิจหลัก สะท้อนถึงความสามารถในการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ของกลุ่มธุรกิจฯและส่งผลให้เกิดการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในระดับที่ดี ขณะเดียวกันการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้คุณภาพ
สินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นและช่วยให้ผลขาดทุนจากการขายรถยึดยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
ทั้งนี้ สินเชื่อโดยรวม ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากสิ้นปี2568 ซึ่งยังคงเป็นไปตาม
มาตรการของธนาคารในการเติบโตสินเชื่ออย่างระมัดระวังไปในประเภทที่มีผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูง ส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารกลับมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี ในขณะเดียวกันเพื่อให้การบริหารจัดการสินทรัพย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในระยะต่อไปข้างหน้า ในระหว่างไตรมาส 2/2569 ธนาคารได้มีการพิจารณาตัดหนี้สูญในส่วนของสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยที่คงค้างอยู่เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ ธนาคารยังคงดำเนินการอย่างระมัดระวังในการพิจารณาตั้งสำรองในระดับที่เหมาะสม โดยมีการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับไตรมาส 2/2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 970 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้นึ สำหรับไตรมาส 2/2569 นี้ได้รวมผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการรองรับการตดัหนึ้สูญในคร้ังนี้แล้วด้วย
ในส่วนของผลขาดทุนจากการขายรถยึดปรับลดลงตามสถานการณ์รถยึดที่ยังควบคุมได้ในระดับที่ดี ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าดา้นเครดิตปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 150.7 ทางด้านปริมาณสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตปรับตัวลดลง โดยอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวมปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 จากร้อยละ 4.3 ณ สิ้นปี 2568