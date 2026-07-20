หุ้นปิดบวก 6.96 จุด บ่ายเด้งรับอานิสงส์งบ TTB ดีกว่าคาดปลุกกลุ่มแบงก์ Flow ต่างชาติยังไหลเข้า

SET ปิดที่ 1,646.00 จุด เพิ่มขึ้น 6.96 จุด (+0.42%) มูลค่าซื้อขาย 93,400.46 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงบ่ายเด้งกลับขึ้นมาบวก ได้แรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์หนุนหลัง TTB แจ้งงบไตรมาส 2/69 ดีกว่าคาดเป็น Sentiment เชิงบวก ประกอบกับมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอิงกับราคาน้ำมันยังช่วยหนุน แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ ให้แนวต้าน 1,650-1,660 จุด แนวรับ 1,620 จุด
การซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งไซด์เวย์ทั้งแดนลบและแดนบวก โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,646.00 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ 1,630.65 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 269 หลักทรัพย์ ลดลง 180 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 205 หลักทรัพย์
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้แม้ว่าในช่วงเช้าจะมีการย่อตัวลง แต่ช่วงบ่ายเด้งกลับขึ้นมาแกว่งในแดนบวก จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์หลัง TTB รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/69 ออกมาดีกว่าคาดเป็น Sentiment เชิงบวก
ขณะเดียวกัน ยังมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอิงราคาน้ำมันเข้ามาต่อเนื่อง หลังราคาน้ำมันดิบกลับมาปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาอีกครั้ง เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนดัชนี ประกอบกับ ทิศทางเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) ยังไหลเข้าหนุนตลาดหุ้นไทย
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มแบงก์ที่กำลังจะทยอยออกมา และความคืบหน้าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันอออกกลาง โดยให้แนวต้าน 1,650-1,660 จุด แนวรับ 1,620 จุด