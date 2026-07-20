คลังถอยทบทวนเกณฑ์สวัสดิการรัฐ ตั้ง One Stop Service ดูแลประชาชน

คลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน พร้อมตั้ง One Stop Service อำนวยความสะดวกประชาชนกระจายทุกพื้นที่
นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติและระยะเวลาการเปิดรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ เพื่อให้การทบทวนสิทธิสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่น กรณีเกณฑ์กรรมสิทธิ์ในการถือครองรถ สำหรับผู้ถือครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 15 ปี ไม่มีสภาพการใช้งาน และกรณีเกณฑ์สถานะนักเรียนหรือนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ซึ่งเป็นผู้เรียนในการศึกษานอกระบบสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ โดยจะรวบรวมประเด็นให้ครบถ้วนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงได้มีการจัดตั้งOne Stop Service กระจายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้คำแนะนำ ประสานการตรวจสอบข้อมูล ช่วยเหลือยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามขั้นตอนต่าง ๆโดยผู้ลงทะเบียนที่เห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ยังสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ผ่าน 4 ช่องทางหลักของโครงการ ได้แก่ เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (หรือ https://welfare.mof.go.th) แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ และหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) และที่สำคัญจะต้องติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อชี้แจงหรือแก้ไขข้อมูลภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 โดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูลทุกแห่งพร้อมอำนวยความสะดวก
ทั้งนี้ การเปิดลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 นี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มยากจนที่สุดได้เข้าสู่ระบบ ทำให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับการจัดสวัสดิการให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสม เนื่องจากปัญหาความลำบากของแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกัน โดยกลุ่มยากจนที่สุดจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มถัดมาลดหลั่นกันไปจะได้รับการดูแลจากสวัสดิการอื่นที่ถูกฝาถูกตัวมากขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อแต่ละกลุ่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม : ติดตามรายละเอียดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 และข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th