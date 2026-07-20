KGI คว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2569 ตอกย้ำผู้นำธุรกิจหลักทรัพย์ไทย

นายจี้-เซิ่ง หนิว กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI คว้ารางวัลเกียรติยศ บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2569 (Best Securities Company of the Year 2026) จากงาน Money & Banking Awards 2026 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยมี นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
"ปีนี้นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายอย่างมากสำหรับตลาดทุนไทย ทั้งจากปัจจัยภายนอกอย่างนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังคงเปราะบาง แต่ด้วยกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม การกระจายรายได้ที่หลากหลาย และทีมงานคุณภาพ ทำให้ KGI สามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรและก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง รางวัลนี้จึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จขององค์กร แต่เป็นผลจากความไว้วางใจของลูกค้าทุกกลุ่มที่มอบให้เรามาโดยตลอด" นายจี้-เซิ่ง หนิว กล่าว
พร้อมกันนี้ นายจี้-เซิ่ง หนิว ยังกล่าวเสริมถึงทิศทางการดำเนินงานในระยะถัดไปว่า KGI จะยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์นักลงทุนในทุกมิติ ทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่นักลงทุนในระยะยาว
โดย KGI ครองรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2569 จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ซึ่งพิจารณาจากปัจจัย 3 ด้านที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากล ได้แก่ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการทำกำไร และอัตราผลตอบแทนทางการเงิน (ROE และ ROA) ส่งผลให้ KGI สามารถสร้างกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรม ท่ามกลางปีที่ตลาดทุนไทยเผชิญความท้าทายอย่างมาก แต่ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่น