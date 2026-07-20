ผ่าวิกฤตไซเบอร์โลกคริปโต มัลแวร์ OkoBot ลุกลามสั่นคลอนความเชื่อมั่นนักลงทุนและโครงสร้าง Web3

บริษัทความปลอดภัยระดับโลก Kaspersky ตรวจพบมัลแวร์สายพันธุ์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อปล้นสินทรัพย์ดิจิทัลของนักลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีโดยเฉพาะ ขณะเดียวกันระบบนิเวศของนักพัฒนา Web3 กำลังเผชิญการโจมตีทางวิศวกรรมสังคมผ่านแพลตฟอร์ม LinkedIn อย่างหนัก ชี้การยกระดับความซับซ้อนของอาชญากรไซเบอร์ครั้งนี้ตอกย้ำถึงช่องโหว่ทางโครงสร้างพื้นฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินลงทุนระดับสถาบัน ท่ามกลางภาวะตลาดที่กำลังต้องการความโปร่งใสและระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยสูงสุด
วิกฤตการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่ง เมื่อ Kaspersky ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก ได้เผยแพร่รายงานเจาะลึกเกี่ยวกับการค้นพบโครงข่ายมัลแวร์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า OkoBot ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อมุ่งเป้าโจมตีนักลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีโดยตรง การโจมตีดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการสุ่มหาเหยื่อแบบกว้างๆ หากแต่เป็นการใช้วิศวกรรมสังคม (Social Engineering) ขั้นสูง ผสานกับยุทธวิธีที่เรียกว่า ClickFix เพื่อหลอกล่อให้ผู้ใช้งานรันคำสั่งอันตรายด้วยตนเอง ตลอดจนการฝังโค้ดประสงค์ร้ายลงในแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม GitHub เพื่อเปิดช่องทางลับเข้าสู่อุปกรณ์ของเหยื่อ
Kaspersky ระบุชัดเจนว่าตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นมา มัลแวร์ตระกูลดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเจาะเข้าถึงไฟล์กระเป๋าเงินดิจิทัล ดึงข้อมูลการท่องเว็บ ขโมยข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้งาน แทรกแซงส่วนขยายของเบราว์เซอร์ และถึงขั้นจับภาพหน้าจอแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินเพื่อจารกรรมสินทรัพย์ไปในที่สุด
แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคา บิทคอยน์ จะยังคงอยู่ในระดับมากกว่า 64,000 ดอลลาร์ แต่ปฏิกิริยาของตลาดต่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยนี้สะท้อนผ่านพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ความผันผวนของตลาดในปัจจุบันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความกังวลต่อความเสี่ยงในการเก็บรักษาสินทรัพย์ด้วย
พฤติกรรมของนักลงทุนเริ่มแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังขั้นสูงสุด สืบเนื่องจากการที่มัลแวร์ OkoBot พัฒนาต่อยอดมาจากแคมเปญ TookPS ที่เคยระบาดหนักในปี พ.ศ. 2568 จุดที่น่าสังเกตคือความสามารถในการบริหารจัดการเพย์โหลดประสงค์ร้ายกว่า 20 รายการผ่านช่องทาง SSH Tunnel ซึ่งช่วยให้ผู้ไม่หวังดีสามารถลักลอบส่งออกข้อมูลจากเครื่องเหยื่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได้อย่างแนบเนียนไร้ร่องรอย ส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยและผู้ถือครองสินทรัพย์ระยะยาวต้องทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยของตนเองใหม่ทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญเสีย
เมื่อประเมินสถานการณ์ผ่านข้อมูลเครือข่ายบล็อกเชน รูปแบบการโจมตีในลักษณะนี้มักจะทิ้งร่องรอยของการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดปกติ การจารกรรมข้อมูลส่วนขยายกระเป๋าเงินดิจิทัลทำให้อาชญากรสามารถเข้าควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล และโอนถ่ายสินทรัพย์ออกจากกระเป๋าประเภท Non-Custodial ได้ทันที
สิ่งที่น่าจับตาคือพฤติกรรมการกระจายเหรียญของผู้โจมตีหลังจากที่ได้สินทรัพย์ไปแล้ว มักจะมีการโอนผ่านเครื่องมือปกปิดเส้นทางทางการเงินหรือเว็บเทรดแบบกระจายศูนย์ การโจมตีระดับโครงสร้างเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากกระเป๋าส่วนบุคคลจำนวนมหาศาล แต่ยังสร้างแรงกดดันทางอ้อมต่อสภาพคล่องของตลาดในภาพรวม เนื่องจากคริปโตที่ถูกขโมยมักจะถูกเทขายทิ้งในตลาดทันทีเพื่อแปลงเป็นเงินสด
ในมุมมองของนักลงทุนสถาบันและกองทุนป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยงจากมัลแวร์ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของฝั่งผู้บริโภค แต่จัดเป็นความเสี่ยงเชิงระบบที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดสรรเงินลงทุน รายงานจากบริษัทวิจัยด้านความปลอดภัยบล็อกเชน SlowMist ได้ขยายภาพให้เห็นถึงภัยคุกคามที่แยบยลยิ่งขึ้น โดยพบว่าอาชญากรไซเบอร์ได้แฝงตัวเป็นฝ่ายบุคคลบนแพลตฟอร์ม LinkedIn เพื่อพุ่งเป้าหลอกลวงนักพัฒนา Web3 โดยตรง
ขณะที่แฮ็กเกอร์มักจะล่อลวงเหยื่อโดยระบุถึงการอนุญาติสิทธิ์ในพื้นที่จัดเก็บโค้ดปลอมบน GitHub โดยอ้างว่าเป็นโปรเจกต์ต้นแบบสำหรับการสัมภาษณ์งาน กระบวนการนี้ถูกออกแบบมาให้กลมกลืนกับการทดสอบทางเทคนิคตามปกติ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญตกหลุมพรางและรันโปรแกรมที่มีมัลแวร์ควบคุมระยะไกลฝังอยู่ การเจาะระบบในระดับผู้พัฒนานี้อาจนำไปสู่การขโมยกุญแจสำคัญของโปรเจกต์ ข้อมูลระบบคลาวด์ หรือกระเป๋าเงินขององค์กร ซึ่งหากสำเร็จอาจส่งผลให้เกิดเม็ดเงินไหลออกจากระบบนิเวศบล็อกเชนแบบฉับพลัน บั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่เตรียมอัดฉีดทุนเข้าสู่ตลาด
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม Web3 กำลังเผชิญหน้ากับบททดสอบที่เปราะบาง ท่ามกลางกระแสการยอมรับจากสถาบันการเงินกระแสหลัก ช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกลายเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรง SlowMist ยังได้ส่งสัญญาณเตือนภัยเพิ่มเติมถึงแคมเปญมัลแวร์ที่มุ่งเป้าโจมตีผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac โดยเฉพาะ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขโมยข้อมูลประจำตัวและเข้ายึดการควบคุมแอปพลิเคชัน Telegram
นอกจากนี้การขโมยบัญชีสนทนานี้ถูกนำไปใช้เพื่อหลอกลวงนักลงทุนให้กรอกวลีกู้คืนกระเป๋าเงินผ่านเว็บไซต์ปลอม วงจรอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทำงานสอดประสานกันอย่างเป็นระบบนี้ สะท้อนให้เห็นว่าในขณะที่สภาพคล่องทั่วโลกกำลังไหลเข้าสู่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซี โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่ปลายทางกลับยังพัฒนาไม่ทันกลวิธีของแฮกเกอร์ อันเป็นผลให้หน่วยงานกำกับดูแลอาจต้องเร่งเข้ามาแทรกแซงและกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามภาพรวมอนาคตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงต้องพึ่งพาการสร้างความเชื่อมั่นระดับสถาบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากวิเคราะห์ตามสถานการณ์ในกรณีฐาน ตลาดจะเริ่มเห็นการปรับตัวของบริษัทผู้พัฒนา Web3 ที่หันมาลงทุนมหาศาลในระบบการตรวจสอบสิทธิ์แบบแยกส่วน เพื่อปิดกั้นความเสียหายจากบุคลากรภายในที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง
ในอีกมุมหนึ่ง หากการโจมตีลักษณะนี้ยังคงเพิ่มความถี่และสามารถเจาะทะลุแพลตฟอร์มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงได้ อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะตื่นตระหนก นำไปสู่การเทขายสินทรัพย์และชะลอการไหลเข้าของเงินทุนจากฝั่งสถาบัน ทว่าในทางตรงกันข้าม วิกฤตเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมด้านความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติบนเครือข่ายบล็อกเชนแบบเรียลไทม์ ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยยกระดับสถาปัตยกรรมความปลอดภัยของตลาดคริปโตให้แข็งแกร่งทัดเทียมกับระบบการเงินดั้งเดิม พร้อมรองรับเม็ดเงินลงทุนระดับล้านล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพ