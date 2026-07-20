1800 จุด..ปีนี้จะได้เห็นหรือ / สุนันท์ ศรีจันทรา

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์สำนักต่าง ๆ ทยอยปรับเพิ่มประมาณการเป้าหมายดัชนีหุ้นปลายปี 2569 กันใหม่ โดยโบรกเกอร์บางสำนักมองโลกสวย คาดหมายว่าหุ้นจะพุ่งทะยานขึ้นไปกว่า 1800 จุด
การปรับเป้าหมายดัชนีสิ้นปีนี้ เกิดขึ้นหลังจากหุ้นไต่ระดับอย่างต่อเนื่อง และกำลังจะฝ่าแนวต้าน 1650 จุด โดยมองว่าแนวโน้มหุ้นครึ่งปีหลังยังสดใส เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว และเงินทุนต่างชาติยังคงไหลกลับเข้ามา
ดัชนีหุ้นไทยเคยสร้างจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 โดยขึ้นไปแตะระดับ 1850 จุด ก่อนจะปรับตัวลงมาอย่างยืดเยื้อ โดยเฉพาะช่วง 3 ปีก่อนหน้า ซึ่งนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นทิ้ง และเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นปีนี้ เพราะแรงหนุนจากนักลงทุนต่างชาติ
แต่แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติจะคงทนถาวรเพียงใด โดยเฉพาะเมื่อสงครามตะวันออกกลางปะทุขึ้นใหม่ และราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นจนทะลุ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว
ศึกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่ ไม่อาจคาดหมายว่าจะลุกลามขนาดไหน จะถึงจุดจบเมื่อไหร่ แต่ราคาน้ำมันขึ้นไปแล้ว และถ้ายังขึ้นต่อ ปัญหาเงินเฟ้อจะตามมา กดดันให้ดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น
หุ้นกลุ่มที่เปราะบางกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งราคาหุ้นในหลายตลาดเกิดความผันผวนรุนแรงแล้ว โดยเฉพาะตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ขณะที่หุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA กำลังอยู่ในช่วงขาลง และกลายเป็นหุ้นตัวถ่วงดัชนี
ดอกเบี้ยเป็นอริสำคัญกับตลาดหุ้น ถ้าแนวโน้มดอกเบี้ยกลับสู่ขาขึ้น ตลาดหุ้นจะอยู่ในแนวโน้มขาลง และนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาไล่ซื้อหุ้น โดยมียอดซื้อหุ้นสะสมสุทธิจากต้นปีจำนวน 69,331 ล้านบาท เมื่อสิ้นสุดวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา อาจชะลอการลงทุน หรือหันไปเทขายหุ้น ถอนทุนกลับ
ผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นรอบใหม่ ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดหุ้น แต่ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจะส่งผลกระทบทางอ้อม และสะเทือนต่อทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก
ตลาดหุ้นไทยที่มีชีวิตชีวาขึ้น เพราะได้รับอานิสงส์จากการกลับมาของต่างชาติ ซึ่งหากต่างชาติหยุดการซื้อหุ้นหรือเทขาย จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในอีก 5 เดือนเศษที่เหลือของปีนี้ ดัชนีหุ้นคงไม่ได้ไปต่อ หรือเกิดการปรับฐานลง จนเป้าหมายหุ้นปลายปีที่ระดับ 1800 จุดไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
นักลงทุนรายย่อยในประเทศตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ทยอยขายหุ้นออกในภาวะขาขึ้นรอบล่าสุด เพราะถ้ามองโลกสวย กลัวขายหมู จะพลาดจังหวะขายหุ้นในราคาที่ดี และแนวโน้มหุ้นนับจากนี้ก็เสี่ยงต่อความพลิกผันจากปัจจัยลบหลายด้านที่ปะดังเข้ามา ทั้งสงคราม ราคาน้ำมัน แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ย และความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติ
ถ้าประมาณการเป้าหมายดัชนีปลายปีทะลุเหนือ 1800 จุดได้จริง ตามที่โบรกเกอร์บางสำนักประเมิน ตลาดหุ้นจะสร้างประวัติการณ์ใหม่เป็นครั้งแรกที่ดัชนีปรับตัวขึ้นกว่า 550 จุดภายในปีเดียว
แต่สถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไป จะทำให้แนวโน้มตลาดในครึ่งปีหลังเปลี่ยนตาม ไม่สดใสเหมือนที่มองกันก่อนหน้า
ถ้าสิ้นปีหวังหุ้นปิดที่ระดับ 1700 จุดได้ ก็พอจะมีความเป็นไปได้ แต่ 1800 จุดเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินฝันไปสักหน่อย