ฟิทช์ประเมินผลประกอบการแบงก์ใหญ่ยังเผชิญแรงกดดันจากศก.-คุณภาพหนี้กลุ่มเปราะบาง

ฟิทช์ เรทติ้งส์เปิดรายงานการวิเคราะห์กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ของไทย โดยมองว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของไทยจะสร้างแรงกดดันต่อผลประกอบการและคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารขนาดใหญ่ในช่วงปี 2569 ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยที่ช่วยให้ธนาคารสามารถรับมือและเป็นกันชนต่อความเสี่ยงได้อยู่บ้าง ซึ่งช่วยสนับสนุนอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของธนาคารขนาดใหญ่ไทย แต่กันชนดังกล่าวได้มีการปรับตัวอ่อนแอลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านคุณภาพสินทรัพย์
ทั้งนี้ คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารมีแนวโน้มที่จะปรับตัวอ่อนแอลง เนื่องจากลูกหนี้ของธนาคารที่มีความเปราะบางทางการเงินน่าจะปรับตัวเพิ่มมากขึ้น เช่น ลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยบางกลุ่ม ซึ่งกำลังเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น และฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2569 ขณะที่ความสามารถในการทำกำไรของธนาคารขนาดใหญ่น่าจะได้รับผลกระทบจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวลดลง และการที่เศรษฐกิจเติบโตช้าลงน่าจะส่งผลให้โอกาสทางธุรกิจลดลงเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำกำไรของธนาคารขนาดใหญ่ของไทยมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2566-2568 โดยมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในช่วง 1.8% ถึง 3.0% ในปี 2568
ดังนั้น ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนทางการเงินหลักในด้านผลประกอบการและกำไรน่าจะยังคงอยู่ในระดับเพียงพอ แม้จะมีการปรับตัวลดลงบ้างในปี 2569