หุ้นปิดเช้าลบ 2.08 จุดรับแรงขายกลุ่มชิ้นส่วนฯ สลับซื้อกลุ่มพลังงาน-ไฟแนนซ์ช่วยประคอง

SET ปิดเช้าที่ 1,636.96 จุด ลดลง 2.08 จุด (-0.13%) มูลค่าซื้อขายราว 48,408 ล้านบาทนักวิเคราะห์ฯ เผยหุ้นไทยเช้านี้แกว่งกรอบแคบรับแรงขายกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามตลาดต่างประเทศ สลับเม็ดเงินไหลเข้ากลุ่มพลังงาน-กลุ่มการเงินประคองดัชนี หลัง KTC เปิดงบออกมาดีตามคาด แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งกรอบแคบต่อไป ให้แนวรับ 1,623 จุด และแนวต้าน 1,650-1,660 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งไซด์เวย์ทั้งแดนบวกและแดนลบ โดยทำจุดสูงสุด 1642.38 จุด และจุดต่ำสุด 1,630.65 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบ รับแรงกดดันจากการขายทำกำไรหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามการลดน้ำหนักหุ้นเทคโนโลยีโลก
อย่างไรก็ตาม ไทยได้ประโยชน์จากเม็ดเงินไหลเข้าในกลุ่มอื่น ๆ โดยเช้านี้หุ้นกลุ่มพลังงานปรับขึ้นตามราคาน้ำมัน และกลุ่มการเงินมีแรงซื้อเข้ามาหลัง KTC เปิดเผยผลประกอบการออกมาดี ทำให้มีความคาดหวังเชิงบวกต่อการตั้งสำรองกลุ่มการเงินที่อาจไม่สูง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งในกรอบแคบต่อไป แต่กลุ่มแบงก์ปรับขึ้นมามากใกล้แนวต้านสำคัญ แม้ภาพรวมบรรยากาศการลงทุนจะมี Sentiment บวก แต่ระยะสั้น SET Index อัพไซด์อาจไม่มาก
ประเมินกรอบแนวรับ 1,623 จุด และแนวต้าน 1,650 1,660 จุด