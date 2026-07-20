KTISขยายไลน์ผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

“เคทิส ไบโอเอทานอล” ในกลุ่ม KTIS เดินหน้าลุยตลาดเต็มสูบ เผยลงนามสัญญารับจ้างผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.95 ดีกรี กับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตอกย้ำผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตของ KTBE เป็นแอลกอฮอล์เกรดสูง ในระดับของอาหารและยา และได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล มุ่งขยายฐานกลุ่มผู้บริโภค มั่นใจสร้างการเติบโตในอุตสาหกรรมในระยะยาว
นายพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด หรือ KTBE ในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรสู่ BCG อย่างยั่งยืน กล่าวว่า KTBE ได้ลงนามในสัญญารับจ้างผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.95 ดีกรี กับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยนายสุริยา วงทะนี รองผู้อำนวยการองค์การฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรา
" บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผนึกความร่วมมือกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของกลุ่ม KTIS และ KTBE ในการเริ่มต้นสายการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.95 ดีกรี คุณภาพสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมในอนาคต "นายพิพัฒน์
ปัจจุบัน KTBE บริษัทในกลุ่ม KTIS ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลคุณภาพสูง ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โดยบริษัท SGS (Thailand) Limited ซึ่งเป็นบริษัทตรวจรับรองมาตรฐานชั้นนำของโลก โดย มีกำลังการผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน มาตรฐานดังกล่าวเป็นการยืนยันว่า กระบวนการผลิตของ KTBE ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องจักร บุคลากร อาคาร สถานที่ตั้ง รวมถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด ได้มาตรฐานสำหรับที่จะนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารและยา ถูกสุขลักษณะอนามัยตามมาตรฐาน GMP และไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐาน HACCP
“ที่ผ่านมากลุ่ม KTIS และ KTBE มีความพร้อมในการรองรับการต่อยอดธุรกิจในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม และยา เพิ่มเติมจากธุรกิจในปัจจุบันที่ผลิตเอทานอลจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมรายใหญ่ของประเทศ เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแก๊สโซฮอล์ ดังนั้น การผนึกความร่วมมือกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในครั้งนี้ นอกจากจะตอกย้ำถึงความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม KTIS ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในพัฒนาการของบริษัทฯ ที่จะนำไปสู่การขยายธุรกิจที่มีความหลากหลาย นำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจในกลุ่ม KTIS ในอนาคต”นายพิพัฒน์กล่าว