NER ประเมินดีมานด์ยางล้อแกร่งดันรายได้ปีนี้แตะ3.2 หมื่นล.

"นอร์ทอีส รับเบอร์" มองแนวโน้มธุรกิจยางธรรมชาติช่วงครึ่งปีหลังปี 69 ยังได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมยางโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดจีนและอินเดีย แม้เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติในหลายประเทศยังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและปรากฏการณ์ El Niño ส่งผลให้ราคายางมีแนวโน้มทรงตัวในระดับที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ฟากบิ๊กบอสระบุเดินหน้าบริหารต้นทุนและสต๊อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่การบริหารความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ เพื่อรองรับความผันผวนของตลาด พร้อมผลักดันรายได้ปี2569 สู่เป้าหมาย 32,000 ล้านบาท
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)(NER) เปิดเผยว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในช่วงครึ่งปีหลังยังมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้ของผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ในตลาดโลก ซึ่งยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะจีน อินเดีย และประเทศผู้ผลิตรถยนต์สำคัญ ขณะที่ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติยังถูกจำกัดจากสภาพอากาศและผลกระทบของปรากฏการณ์ El Niño จึงคาดว่าราคายางธรรมชาติจะยังทรงตัวในระดับที่เหมาะสมต่อทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้
“บริษัทฯ ติดตามสถานการณ์และทิศทางราคายางอย่างใกล้ชิด และเน้นในการบริหารจัดการภายใต้ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ โดยใช้กลยุทธ์ (Matching Order) ระหว่างปริมาณซื้อวัตถุดิบกับปริมาณขายสินค้าในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกัน เพื่อลดความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ควบคู่การบริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายบริหาร ที่ผ่านมา NER มีการติดตามสถานการณ์ของราคายางพาราในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตของยางพาราที่จะออกมาสู่ตลาด ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ความต้องการใช้จากผู้ผลิตยางล้อทั่วโลกยังมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณผลผลิตยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก เราจึงมุ่งบริหารต้นทุนและสต๊อกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาด และรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง