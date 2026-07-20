WINMED โชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเวชศาสตร์การบริการโลหิต

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ร่วมนำเสนอนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิตผ่านการจัดแสดงบูธ ในงานประชุมวิชาการ Hospital Blood Bank 2026 (HBB2026) ภายใต้แนวคิด "Where Strong Foundations Meet Cutting-Edge Science: Shaping the Future of Patient-Centered Care in Transfusion Medicine" เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองทางวิชาการกับแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศ ร่วมส่งเสริมมาตรฐานและความปลอดภัยของระบบบริการโลหิตในประเทศไทย และไฮไลต์ที่สำคัญ
คือ การบรรยายพิเศษโดย รศ.ร.อ.หญิง พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล ในหัวข้อ "Transforming Transfusion Safety: Pathogen Inactivation for Better Outcomes" ซึ่งนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Pathogen Inactivation (PI) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของส่วนประกอบโลหิต และสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการโลหิตให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ WINMED ได้ให้บริการด้านความปลอดภัยของระบบโลหิต (Blood Safety) ผ่านเทคโนโลยี Pathogen Inactivation (INTERCEPT™ Blood System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ ยับยั้งและทำลายเชื้อก่อโรคโดยตรงในเกล็ดเลือด ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส แบคทีเรีย และพาราไซต์ ก่อนนำไปใช้รักษาผู้ป่วย ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากการถ่ายเลือด และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของธนาคารโลหิตไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม S.D. Avenue กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้