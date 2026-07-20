PANEL กางแผนครึ่งหลังปี'69 ฟื้นแรง

"เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ " เปิดแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 2569 ฟากซีอีโอมั่นใจเริ่มฟื้นตัวชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 3-4 ของปีนี้ หลังโรงงานใหม่เดินเครื่องเต็มกำลัง ปลดล็อกข้อจำกัดการผลิต พร้อมวางโรดแมป รายได้ 3 ปี แตะ 400 ล้านบาท เดินหน้าต่อยอดสินค้าเดิม รุกตลาด Data Center และธุรกิจการแพทย์ สร้าง New S-Curve ควบคู่รักษาฐานะการเงินแกร่ง
นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (PANEL) ผู้นำระบบประตูห้องผ่าตัด ประตูอัตโนมัติ ผนังบานเลื่อนกันเสียง และห้องเก็บเสียงเคลื่อนที่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อม เดินหน้าสร้างการเติบโตรอบใหม่ หลังเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัท ปลดล็อกข้อจำกัดด้านพื้นที่ และสามารถเดินเครื่องผลิตในช่วงเวลากลางคืน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ โรงงานแห่งใหม่ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation) มากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรองรับการขยายกำลังการผลิตในระยะยาว โดยบริษัทฯ คาดว่าระยะสั้นกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่า และภายใน 3 ปีข้างหน้าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้สูงสุดถึง 4 เท่า รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
สำหรับแผนดำเนินงานครึ่งหลังปี 2569 บริษัทฯ ประเมินว่าผลประกอบการจะทยอยฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่
ไตรมาส 3/2569 และต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/2569 จากการรับรู้รายได้ของโครงการใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการขยายฐานลูกค้า ขณะที่ภาพรวมทั้งปี 2569 ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 220 ล้านบาท
นอกจากนี้ PANEL ยังเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุน CMDF เพื่อยกระดับศักยภาพบริษัทจดทะเบียน โดยจัดทำแผนธุรกิจระยะ 3 ปี ครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจ ESG และการบริหารความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมกำหนดเป้าหมายรายได้ปี 2570 ที่ 300 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 400 ล้านบาทในปี 2571 รวมถึงตั้งเป้าให้อัตรากำไรสุทธิขยับสู่ระดับ 15%
ด้านกลยุทธ์การเติบโต บริษัทฯ จะต่อยอดจากธุรกิจหลักด้านประตูและผนังเฉพาะทาง ด้วยการขยายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ระดับลักชัวรี่ และเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และห้องผ่าตัด เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้และใช้ศักยภาพของโรงงานใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ปรับแนวทางการรับงาน โดยลดการรับเหมางานตกแต่งภายในทั่วไปที่มีการแข่งขันสูง และหันมาเน้นงานเฉพาะทางสำหรับโรงพยาบาล ห้องผ่าตัด และระบบทางการแพทย์แบบครบวงจร ซึ่งเป็นตลาดที่มีอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูงและมีคู่แข่งจำกัด ช่วยรักษาระดับอัตรากำไรในระยะยาว
"อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญคือการขยายตลาดภูมิภาค โดยเปิดโชว์รูมเต็มรูปแบบที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเจาะตลาดบ้านพักอาศัยระดับลักชัวรี่ โรงแรม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยระดับบนอย่างต่อเนื่อง"
สำหรับการสร้าง New S-Curve บริษัทฯ เตรียมรุกตลาด Data Center และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านระบบห้องปลอดฝุ่น (Clean Room) พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับศูนย์ข้อมูลและห้อง Cloud Server เช่น ผนังควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงประตูอัตโนมัติป้องกันสิ่งปนเปื้อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่บัญชีผู้ผลิต (Vendor List) และเข้าร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งฝ่ายบริหารมองว่าจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูงในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มการลงทุนด้านสาธารณสุขและสังคมผู้สูงอายุ ทั้งโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลของภาครัฐ โรงพยาบาลเฉพาะทาง ศูนย์สุขภาพ และโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งล้วนเป็นตลาดที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของ PANEL
ทั้งนี้ นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถเข้ารับชมแผนการเติบโต ได้ตามลิงค์นี้ค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=FepymNzWXNs