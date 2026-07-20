TACC ส่งเมนูเด็ด “อัญชันน้ำผึ้งมะนาว”ดันยอดขายปลายปี

ที.เอ.ซี.
คอนซูเมอร์
" พร้อมเสิร์ฟเมนูเด็ดอีกครั้ง
“อัญชันน้ำผึ้งมะนาว”
ภายใต้แบรนด์7-Select
รสชาติกลมกล่อม
ดื่มง่าย เติมความสดชื่นผู้บริโภคทุกช่วงวัย
พร้อมวางจำหน่ายในร้าน
7-Eleven ทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันนี้ถึง22
ก.ย.
69 ฟากซีอีโอเผยการนำเมนู"อัญชันน้ำผึ้งมะนาว"กลับมาอีกครั้ง
เชื่อว่ากระแสตอบรับคึก
มั่นใจสนับสนุนยอดขายช่วงครึ่งปีหลังเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเสิร์ฟเมนูสุดฮอต “อัญชันน้ำผึ้งมะนาว” ภายใต้แบรนด์ 7-Select วางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven ที่มีเครื่องกด 7-Select ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2569
“อัญชันน้ำผึ้งมะนาว” เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมสูงต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดดเด่นด้วยสีสันธรรมชาติจากดอกอัญชัน ผสานความหอมหวานของน้ำผึ้งและรสเปรี้ยวสดชื่นจากมะนาวอย่างลงตัว ให้รสชาติกลมกล่อม ดื่มง่าย และช่วยเติมความสดชื่น เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในช่วงสภาพอากาศร้อนของประเทศไทย
สำหรับกลยุทธ์สำคัญของ TACC ในการสร้างการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่ม คือ บริษัทฯ ยังคงร่วมพัฒนา Core Menu และ New Menu กับ 7-Eleven ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Key Strategic Partner) เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า รวมถึงการนำเมนูสุดฮอตกลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งในช่วงเวลานี้ จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2569
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาสินค้า การบริหารพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และการต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้