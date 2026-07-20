NETBAYเคลียร์ไม่ต้องจ่ายNT424ล้านบาท

"เน็ตเบย์" แจ้งศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง คดี "โทรคมนาคมแห่งชาติ" เรียกเก็บค่าบริการระบบ NSW กว่า 424.8 ล้านพร้อมดอกเบี้ย หลังวินิจฉัยว่าคู่กรณีไม่มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างกัน
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)หรือNETBAY แจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายงานความคืบหน้าคดีความกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)หรือ NT โดยสาระในหนังสือระบุว่า ตามที่บริษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน) ได้มีข้อพิพาททางกฎหมาย กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) ("ผู้ฟ้องคดี") ได้ยื่นฟ้องเรียกร้องให้บริษัทชําระค่าบริการระบบ National Single Window (NSW) เป็นจํานวนเงิน 424,875,408.84 บาทและให้ชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปีหรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขเพิ่มเติม) อัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปีของต้นเงิน 404,164,343.08 บาทนับจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น โดยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที่ 2636/2568 นั้น
บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่17 กรกฎาคม 2569 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกฟ้อง โดยคําวินิจฉัยมีใจความว่า บริษัทและกรมศุลกากรมีนิติสัมพันธ์ต่อกัน ตามสัญญาข้อตกลงร่วมกันพัฒนาระบบการให้บริการ (Collaboration Protocol Agreement: CPA) ตั้งแต่พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาและสิ้นสุดในวันที่ 25 เมษายน 2568 การใช้บริการ NSW ของบริษัทนั้นอาศัยสิทธิดังกล่าวและเกิดขึ้นก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 อันเป็นวันที่เร็วที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิประกอบการและวันที่ผู้ฟ้องคดีอาจเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการจากผู้ใช้บริการระบบ NSW ระบบใหม่จากบริษัทได้
"อีกทั้งบริษัทและผู้ฟ้องคดีไม่มีการทํานิติกรรมระหว่างกัน ไม่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะสัญญาต่อกัน ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีขอให้บริษัทชําระค่าใช้บริการตามฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2568 (คํานวณถึงวันที่ 25 เมษายน 2568) นั้นจึงเป็นการกระทําโดยไม่มีสิทธิบริษัทจึงไม่ต้องชําระเงินและดอกเบี้ยตามฟ้อง "
อย่างไรก็ตาม คําพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด ผู้ฟ้องคดียังคงสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คําพิพากษาได้ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะดําเนินการรายงานให้ทราบในลําดับถัดไป