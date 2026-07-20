ธอส. คว้ารางวัล GovMedia Conference & Awards 2026 สาขา Social Equity & Inclusion Initiative of the Year - Finance

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. รับรางวัล GovMedia Conference & Awards 2026 สาขา Social Equity & Inclusion Initiative of the Year – Finance รางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องหน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาบริการภาครัฐทั่วภูมิภาค นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐได้รับรางวัลนี้ สะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" ผ่านโครงการ Foundations & Inclusion: A Tailored Financial Literacy Ecosystem for Homeownership ระบบนิเวศความรู้ทางการเงินแบบบูรณาการ ที่มุ่งเชื่อมโยงกลุ่มประชาชนซึ่งยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน (Underserved) โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้สามารถเข้าสู่ระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน
โครงการดังกล่าวมีหัวใจสำคัญอยู่ที่แพลตฟอร์ม GHB ALL GEN โดยใช้ฟีเจอร์ "โรงเรียนการเงิน (Financial Literacy School)" ที่ช่วยส่งเสริมวินัย การออมและสร้างประวัติทางการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ไม่มีเอกสารแสดงรายได้มีคุณสมบัติเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้
นอกจากนี้ ธอส. ยังร่วมมือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการขยายโอกาสการมีบ้านอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านอย่างยั่งยืน" และตอกย้ำบทบาทการเป็น Beyond Housing Bank ที่มากกว่าการปล่อยกู้ ธอส. คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
โดยมีนางสาวสุภาวดี ป้อมเพชรทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจหลัก เป็นผู้แทนธนาคารเข้ารับรางวัล GovMedia Conference & Awards 2026 ณ Marina Bay Sands Expo & Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569.