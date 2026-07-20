SHR เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% - 4.60%-คาดเสนอขาย 14 – 16ก.ย.นี้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ “SHR” บริษัทในเครือ “สิงห์ เอสเตท” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตราสารหนี้ (filing) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย [4.40% - 4.60%] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2569
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
นายไมเคิล มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้รับไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมทั้งเพื่อรองรับการลงทุนสำหรับการปรับปรุง (Major Renovation) ของโรงแรมในพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อยกระดับคุณภาพสินทรัพย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569 สะท้อนถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของ SHR ได้เป็นอย่างดี ด้วยรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมและบริการรวม 2,634 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 264 ล้านบาท เติบโต 51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตอกย้ำความสามารถในการสร้างการเติบโตและยกระดับความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง
"แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายนอกยังคงมีความผันผวน แต่ SHR ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวผ่านการบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการทยอยรับรู้ผลจากโครงการยกระดับสินทรัพย์ ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการสร้างรายได้และการทำกำไร รวมถึงการดำเนินกลยุทธ์เชิงพาณิชย์ที่ยืดหยุ่น การกระจายฐานลูกค้าอย่างสมดุล และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว และเราเชื่อมั่นว่าพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ประกอบกับการดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และผลักดันการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน"
อนึ่ง หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ระดับ “BBB-” ซึ่งเป็น “ระดับลงทุน” (Investment grade) ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” โดยทริสเรทติ้งระบุว่า อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ จากการทยอยรับรู้ผลของโครงการยกระดับสินทรัพย์ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ ยกระดับอัตราค่าห้องพัก และสนับสนุนความสามารถในการทำกำไร อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงของผลการดำเนินงานในระยะยาว
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ SHR กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ SHR ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับ Investment Grade จากธุรกิจโรงแรมที่มีพอร์ตการลงทุนหลากหลาย และมีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทหลักของกลุ่มสิงห์ เอสเตท ซึ่งก่อนหน้านี้ หุ้นกู้ของ “สิงห์ เอสเตท” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุน
ทั้งนี้ หุ้นกู้ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท คาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2569 ที่จะถึงนี้