หุ้นแกว่งไซด์เวย์ กังวลสถานการณ์ ตอ.กลาง แต่กลุ่มน้ำมันผยุงหลังราคาโลกปรับขึ้น

นักวิเคราะห์ฯคาดแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ โดยยังคงมีความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดเพิ่มขึ้น ส่งผลราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อเนื่อง แต่จะช่วยหนุนต่อหุ้นอิงกับราคาน้ำมันในตลาดหุ้นไทยพยุงดัชนี และอาจมีความผันผวนหลังการรายงานงบฯไตรมาส 2/69 ของกลุ่มแบงก์ที่จะทยอยออกมาในสัปดาห์นี้ พร้อมให้แนวต้าน 1,645-1,650 จุด แนวรับ 1,615-1,620 จุด
นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ โดยยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันดิบยังมีการปรับตัวขึ้นต่อ แต่อาจจะเปึนปัจจัยหนุนให้กับหุ้นที่อิงกับราคาน้ำมันในตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นได้ และช่วยพยุงดัชนีในช่วงนี้
ขณะที่ในสัปดาห์นี้จะเริ่มมีการทยอยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/69 ของกลุ่มแบงก์ที่จะออกมา ทำให้ยังต้องระวังความผันผวนหลังการรายงานผลการดำเนินงานออกมาประกอบกับอาจจะยังมีแรงขายหุ้นที่อิงกับกลุ่มเทคโนโลยีออกมากดดันอยู่บ้าง ทำให้ทิศทางของดัชนีอาจจะยังผันผวนได้
โดยให้แนวต้าน 1,645-1,650 จุด แนวรับ 1,615-1,620 จุด