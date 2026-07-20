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TOA ครองแชมป์ No.1 Brand Thailand 14 ปีซ้อน มุ่งสู่ผู้นำ Total Solutions for Living และ Green Ecosystem

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสี เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ด้วยการคว้ารางวัล No.1 Brand Thailand 2026 ในกลุ่มสีทาอาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 สะท้อนความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ในฐานะแบรนด์สีและวัสดุปกป้องพื้นผิวอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ มั่นแดง ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี TOA เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล และมี นายเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสาร Marketeer ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

รางวัล No.1 Brand Thailand ถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่สะท้อน "เสียงจริงจากผู้บริโภค" ผ่านการสำรวจเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยกลุ่มตัวอย่าง 6,500 ตัวอย่าง ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศ นำโดย ศาสตราจารยวิทวัส รุงเรืองผล ประธานคณะทำงาน ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face ซึ่งช่วยสะท้อนพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อ TOA ตลอดเวลากว่า 60 ปี ทั้งในกลุ่มเจ้าของบ้าน ช่างสี ผู้รับเหมา สถาปนิก นักออกแบบ และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม คุณภาพสินค้า ความปลอดภัยในการอยู่อาศัย และการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


ปัจจุบัน TOA ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำตลาดสีทาอาคาร แต่ยังขยายธุรกิจสู่การเป็น Total Solutions for living ครอบคลุมทั้งสีทาอาคาร เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง แผ่นยิปซัม กระเบื้อง ฮาร์ดแวร์ TOA Mortar รวมถึงสุขภัณฑ์และห้องน้ำอัจฉริยะ TOA | JOMOO ตอบโจทย์ทุกความต้องการของงานก่อสร้างและการอยู่อาศัย พร้อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและต่อยอดการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

อีกหนึ่งก้าวสำคัญคือการเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำ Green Ecosystem ของประเทศไทย โดย TOA เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (Environmental Product Declaration: EPD) มากที่สุดในอุตสาหกรรม รวม 33 รายการ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลักหลายกลุ่ม อาทิ SuperShield, SuperShield Organic Care, SuperShield Duraclean, TOA Shield-1, 4SEASONS, TOA PRO EXPERT, TOA GLIPTON และ TOA WallTex นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมากกว่า 80 รายการ และได้รับการยกย่องในฐานะองค์กรที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวยาวนานกว่า 25 ปี


ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของ TOA ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และนโยบาย Green Mission ทั้ง 7 กลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions 2050 พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค พร้อมร่วมขับเคลื่อนสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น.


TOA ครองแชมป์ No.1 Brand Thailand 14 ปีซ้อน มุ่งสู่ผู้นำ Total Solutions for Living และ Green Ecosystem
TOA ครองแชมป์ No.1 Brand Thailand 14 ปีซ้อน มุ่งสู่ผู้นำ Total Solutions for Living และ Green Ecosystem
TOA ครองแชมป์ No.1 Brand Thailand 14 ปีซ้อน มุ่งสู่ผู้นำ Total Solutions for Living และ Green Ecosystem
TOA ครองแชมป์ No.1 Brand Thailand 14 ปีซ้อน มุ่งสู่ผู้นำ Total Solutions for Living และ Green Ecosystem