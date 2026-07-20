ปรีดาฯนำ AI เติมแรงบันดาลใจลูกบ้าน สร้างไอเดียแต่งห้อง‘โซลเลซ พหลฯ-ประดิพัทธ์’

“ปรีดา เรียลเอสเตทฯ” ตอกย้ำแนวคิดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต จัดกิจกรรม “Beyond the Gallery : AI Meets Home” ที่โครงการโซลเลซ พหลฯ - ประดิพัทธ์ เปิดโอกาสให้ลูกบ้านและผู้สนใจ ร่วมสัมผัสประสบการณ์การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบและตกแต่งที่อยู่อาศัย พร้อมเรียนรู้การวางแผนงบประมาณการตกแต่ง เพื่อนำไปใช้งานกับห้องจริง ที่ทางโครงการจะส่งมอบต้นปี 2570
นายปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาโครงการโซลเลซ พหลฯ – ประดิพัทธ์ คอนโดมิเนียมหรูใจกลาง New CBD กรุงเทพอภิวัฒน์ เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ โดยมองว่าการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าไม่ได้สิ้นสุดเพียงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ แต่ยังรวมถึงการสร้างประสบการณ์และความรู้ที่ช่วยให้ลูกบ้านสามารถใช้ชีวิตภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้น ด้วยแนวคิดดังกล่าว บริษัทจึงจัดงาน Beyond the Gallery : AI Meets Home เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกบ้านและลูกค้าที่สนใจโครงการได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับที่อยู่อาศัยที่ทางโครงการจะส่งมอบภายในต้นปีหน้า
ด้านนางสาวปิยะฉัตร ปรีดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลลูกบ้านในทุกช่วงของการอยู่อาศัย โดยเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องต่อยอดผ่านกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับลูกบ้านอย่างต่อเนื่องงาน Beyond the Gallery : AI Meets Home ได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่าเวิร์กช็อป ที่เปิดโอกาสให้ลูกบ้านและลูกค้าได้ทดลองใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการออกแบบและตกแต่งที่อยู่อาศัย การเลือกวัสดุ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงการวางแผนงบประมาณ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่จริงได้อย่างเหมาะสมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน
ภายในงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกบ้านและลูกค้า ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก เอิ๊ต ภัทรวี ที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงและสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นตลอดช่วงเย็น อย่างไรก็ตามบริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ ส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกบ้านและลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในทุกมิติของการอยู่อาศัย.
ด้านนางสาวปิยะฉัตร ปรีดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลลูกบ้านในทุกช่วงของการอยู่อาศัย โดยเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องต่อยอดผ่านกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับลูกบ้านอย่างต่อเนื่องงาน Beyond the Gallery : AI Meets Home ได้รับการออกแบบให้เป็นมากกว่าเวิร์กช็อป ที่เปิดโอกาสให้ลูกบ้านและลูกค้าได้ทดลองใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการออกแบบและตกแต่งที่อยู่อาศัย การเลือกวัสดุ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงการวางแผนงบประมาณ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่จริงได้อย่างเหมาะสมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน
ภายในงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกบ้านและลูกค้า ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก เอิ๊ต ภัทรวี ที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงและสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นตลอดช่วงเย็น อย่างไรก็ตามบริษัท ปรีดา เรียลเอสเตท จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ ส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกบ้านและลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในทุกมิติของการอยู่อาศัย.