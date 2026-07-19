เดือด! 12 หุ้นโรงไฟฟ้าระเบิดฟอร์ม ปี 69 มาแรงแซงทุกโค้งเขียวยกแผง!

หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ากลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังเม็ดเงินไหลเข้าต่อเนื่อง ดันราคาหุ้นหลายตัวพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ของปี จนกลายเป็นหนึ่งในแรงขับสำคัญที่ช่วยพยุงดัชนี SET ให้ยืนแข็งแกร่งเหนือหลายระดับสำคัญ ท่ามกลางแรงซื้อจากทั้งนักลงทุนสถาบันและต่างชาติที่หันกลับมาเก็บหุ้น Defensive อย่างคึกคัก ขานรับแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงและกำไรที่ฟื้นตัวชัดเจน ส่งผลให้ 12 หุ้นโรงไฟฟ้าเขียวยกแผง กลายเป็นกลุ่มดาวเด่นแห่งปี 2569 และถูกคาดหวังจะเป็นหัวหอกในการนำตลาดหุ้นไทยรอบนี้
1.GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +178.95%,รอบ 1 สัปดาห์ +10.42%,รอบ 1 ปี +223.17%,ล่าสุด10 ก.ค.ปิด 5.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.35/1.57 บาท,ค่า P/E 25.34 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.19%,มาร์เก็ตแคป 47,077.41 ล้านบาท,ถือใหญ่บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 50.68%,นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 4.05%,นาย วิชัย วชิรพงศ์(เสี่ยยักษ์) 1.41%,นาย สุระ คณิตทวีกุล 0.51%
IAA Consensus ยังให้มุมมองบวกต่อ GUNKULโดยนักวิเคราะห์ 7 ราย แนะนำ ซื้อ 6 ราย/ถือ 1 ราย ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 5.16 บาท สูงสุด 5.80 บาท สะท้อนความเชื่อมั่นต่อธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังเติบโตหากอิงราคาปิด 5.30 บาท เทียบกับราคาเป้าหมายเฉลี่ย 5.16 บาท จะถือว่า เต็มมูลค่าแล้ว (Upside -2.6%) แต่หากอิงเป้าสูงสุด 5.80 บาท ยังเหลือ Upside ราว +9.4%
2.WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +89.29%,รอบ 1 สัปดาห์ -1.24%,รอบ 1 ปี +136.61%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 7.95 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.50/3.24 บาท,ค่า P/E 27.75 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 3.18%,มาร์เก็ตแคป 30,408.75 ล้านบาท,ถือใหญ่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)70.45%,น.ส.จรีพร จารุกรสกุล 1.93%,น.ส.ชัชชมนต์ อนันตประยูร(ลูกสาวจรีพร) 0.87%
IAA Consensus ยังให้น้ำหนักเชิงบวกต่อ WHAUP แต่หลังราคาหุ้นวิ่งแรงจนแตะ 7.95 บาท ทำให้ราคาเริ่มเข้าใกล้หรือสูงกว่าเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์หลายสำนัก อัพไซด์จึงเหลือน้อยมาก และบางเป้าหมายต่ำกว่าราคาตลาดแล้ว หากอิงเป้าหมายของโบรกเกอร์ที่ยังมองบวก ส่วนโอกาสปรับขึ้นต่อจะขึ้นกับกำไรที่ออกมาดีกว่าคาด
3.GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +61.68%,รอบ 1 สัปดาห์ 6.30%,รอบ 1 ปี +50.00%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด67.50บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์ 68.50/39.75 บาท,ค่า P/E 11.32 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 4.81%,มาร์เก็ตแคป 1,008,439.04 ล้านบาท,ถือใหญ่นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี 29.28%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 3.72%,บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 1.52%
IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 75.23 บาท (สูงสุด 91 บาท ต่ำสุด 66 บาท) จากนักวิเคราะห์ 16 ราย แนะนำ "ซื้อ" 100% คิดเป็น อัพไซด์ราว +11.5% จากราคา 67.50 บาท GULF ยังเป็นหุ้นโรงไฟฟ้า-โครงสร้างพื้นฐานตัวท็อป กำไรเติบโตจากการรับรู้รายได้โครงการใหม่ ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ และการลงทุนด้านพลังงานที่ต่อยอดได้อีกหลายปี
4.GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +51.39%,รอบ 1 สัปดาห์ +10.66%,รอบ 1 ปี +74.40%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 54.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 55.00/30.00 บาท,ค่า P/E 22.02 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.66%,มาร์เก็ตแคป 153,675.25 ล้านบาท,ถือใหญ่ 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 47.27%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง2.89%,สำนักงานประกันสังคม 2.03%
GPSC วิ่งแรงจนราคาชนจุดสูงสุดรอบ 52 สัปดาห์แล้ว ทำให้ IAA Consensus ล่าสุดให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 47.87 บาท (สูงสุด 60 บาท ต่ำสุด 37 บาท) ขณะที่นักวิเคราะห์ 19 รายยังแนะนำ Buy 14 ราย/Hold 5 ราย ไม่มี Sellหากอิงราคาเป้าสูงสุด 60 บาท ยังเหลือ Upside ราว +10.1%
5.BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +43.26%,รอบ 1 สัปดาห์ +3.06%,รอบ 1 ปี +74.14%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด20.20บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์ 20.30/10.30 บาท,ค่าP/E 30.22 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 2.04%,มาร์เก็ตแคป 52,659.38 ล้านบาท,ถือใหญ่ 1 B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.31.49% นาย ฮาราลด์ ลิงค์ 23.84%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.88%,สำนักงานประกันสังคม 1.63%
IAA Consensus ล่าสุดให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 17.71 บาท (สูงสุด 25 บาท,ต่ำสุด 12 บาท) โดยนักวิเคราะห์ 18 สำนัก แนะนำ ซื้อ 12,ถือ 6,ไม่มีขาย หากอิงราคาปิด 20.20 บาท เทียบเป้าเฉลี่ย IAA จะมี Downside ราว -12.3% แต่หากทำได้ถึงราคาเป้าสูงสุด 25 บาท ยังเหลือ Upside ประมาณ +23.8%
6.RATCHบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่+28.81%,รอบ 1สัปดาห์+4.83%,รอบ1ปี +47.57%,ล่าสุด10 ก.ค.ปิด 38.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 38.25/25.00 บาท,ค่า P/E 13.27 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 4.21%,มาร์เก็ตแคป 82,650.00 ล้านบาท,ถือใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 45.00%,สำนักงานประกันสังคม 4.68%,นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 1.26%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.20%
IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยปี 2569 ที่ 35.28 บาท (สูงสุด 43.50 บาท ต่ำสุด 29.00 บาท) ขณะที่ราคาปิดที่คุณให้คือ 38.00 บาท หมายความว่าราคาปัจจุบัน สูงกว่าเป้ากลางราว 7.2% แต่ยังเหลืออัพไซด์ถึง 14.5% หากไปถึงราคาเป้าสูงสุด 43.50 บาท นักวิเคราะห์ 10 รายยังไม่มีใครแนะนำขาย (Buy 7, Hold 3)
7.EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +15.56%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.96%,รอบ 1 ปี +13.87% ,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 3.12 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.88/2.40 บาท,ค่า P/E -เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 23,171.62 ล้านบาท,ถือใหญ่ UBS AG SINGAPORE BRANCH-FOR CLIENTS'ACCOUNTS 20.03%,บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด 2.56%,นาย สมโภชน์ อาหุนัย1.62%,สุภาภรณ์ อาหุนัย 0.77%
ราคาหุ้นฟื้นจากจุดต่ำสุด 2.40 บาทขึ้นมาบริเวณ 3.12 บาทแล้ว แต่ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดรอบ 52 สัปดาห์ที่ 3.88 บาทราว 24% หากกลับไปทดสอบไฮเดิมได้จะมีอัพไซด์ประมาณ 24% จุดที่ต้องจับตาคือความคืบหน้าการปรับโครงสร้างธุรกิจ การบริหารหนี้ และการเดินหน้าโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่ากำไรจะกลับมาแข็งแรงได้แค่ไหน
8.EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +15.35%,รอบ 1 สัปดาห์ +3.95%,รอบ 1 ปี +21.20% ,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 131.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 143.00/106.00 บาท,ค่าP/E 34.17เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 4.94%,มาร์เก็ตแคป 69,230.15 ล้านบาท,ถือใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25.41%,สำนักงานประกันสังคม4.58%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.47%
ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ IAA Consensus อยู่ที่ 131.95 บาท(สูงสุด 160 บาท ต่ำสุด 100 บาท)เทียบกับราคาปิด 131.50 บาท เหลืออัพไซด์เพียง ประมาณ 0.3% เท่านั้น แต่โบรกเกอร์ยังให้มุมมอง Buy 7 ราย และ Hold 4 ราย ไม่มีคำแนะนำขายจุดเด่นของ EGCO คือรายได้มั่นคงจากโรงไฟฟ้าหลายประเทศ เงินปันผลสูงเกือบ 5% และเริ่มต่อยอดธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมรองรับ Data Center ซึ่งเป็นโอกาสเติบโตระยะยาว
9.TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +12.71%,รอบ 1 สัปดาห์ +2.00%,รอบ 1 ปี +13.97%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 10.20 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.30/8.85 บาท,ค่า P/E 12.44 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 5.88%,มาร์เก็ตแคป 40,698.00 ล้านบาท,ถือใหญ่ บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)จำกัด 25.98% บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 19.40%,บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 18.47%,นาย ปริญญา เธียรวร 2.26%
TTW เป็นหุ้นน้ำประปาที่เด่นเรื่องรายได้มั่นคง กำไรสม่ำเสมอ และปันผลสูงเกือบ 6% IAA Consensus ปี 2569 ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 10.30 บาท(สูงสุด 11.00 บาท ต่ำสุด 9.70 บาท)โดยมีคำแนะนำ Buy 2 ราย, Hold 2 รายจากราคาปิด 10.20 บาท เหลืออัพไซด์เฉลี่ยเพียง 0.98% และหากเทียบราคาเป้าสูงสุดเหลือราว 7.8% เท่านั้น จึงถือว่าอัพไซด์ค่อนข้างจำกัด
10.CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +10.74%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.52%,รอบ 1 ปี +0.75%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 2.68 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.00/2.12 บาท,ค่าP/E 7.54 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 3.28%,มาร์เก็ตแคป 21,786.75 ล้านบาท,ถือใหญ่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 30.00%,บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 24.98%,บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 16.82%,นาย สมบัติ พานิชชีวะ 2.04%
CKP ราคา 2.68 บาท IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 3.00 บาท เหลืออัพไซด์ราว +11.9% นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังแนะนำ "ซื้อ" เพราะคาดกำไรครึ่งปีหลังดีขึ้นตามฤดูน้ำและโรงไฟฟ้าพลังน้ำฟื้นตัว แต่ราคาหุ้นขึ้นมาพอสมควรแล้ว จึงเหลือช่องให้วิ่งไม่มากนัก
11.BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +11.11%,รอบ 1 สัปดาห์ +2.74%,รอบ 1 ปี +6.38%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 7.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.60/5.30 บาท,ค่าP/E 15.77 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 4.67%,มาร์เก็ตแคป 22,468.20 ล้านบาท,ถือใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 57.81%, สำนักงานประกันสังคม 0.66%
BCPG ราคา 7.50 บาท IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 8.80 บาท เหลืออัพไซด์ราว +17.3% โบรกเกอร์แนะนำซื้อทั้งหมด มองกำไรทยอยฟื้นจากพอร์ตพลังงานหมุนเวียนและโครงการใหม่ ขณะที่ปันผลเกือบ 5% ยังเป็นจุดเด่นของหุ้นตัวนี้
12.TPIPP ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +0.55%,รอบ 1 สัปดาห์ +1.68%,รอบ 1 ปี -19.47%,ล่าสุด 10 ก.ค.ปิด 1.82 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.44/1.66 บาท,ค่าP/E 10.10 เท่า,อัตราปันผลปี 69 อยู่ที่ 3.85%,มาร์เก็ตแคป 15,288.00 ล้านบาท,ถือใหญ่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)70.24%,นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 2.16%,นาย นเรศ งามอภิชน 0.40%
TPIPP ราคา 1.82 บาท ปัจจุบัน ยังไม่มี IAA Consensus เพราะไม่มีโบรกเกอร์ส่งประมาณการ ราคาอ่อนตัวมาตลอด 1 ปี สะท้อนความกังวลเรื่องการเติบโต แม้ P/E ไม่แพงและปันผลเกือบ 4% แต่ระยะสั้นยังขาดปัจจัยหนุนให้ราคากลับมาโดดเด่น