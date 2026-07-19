บิ๊กซีพี มั่นใจนายกฯ โรดโชว์จีน ดึงบิ๊กกลุ่มไฮเทค จากฉงชิ่ง-เสฉวน ลงทุนไทย ทวงฐานผลิตอนาคตอาเซียน

นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยในโอกาสร่วมคณะนักธุรกิจพบปะกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ที่นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า การโรดโชว์จีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภูมิภาคสำคัญ อย่างฉงชิ่ง และเสฉวน ซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของจีน
จากการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ พบว่าฉงชิ่ง และเสฉวน เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่ไทยต้องเร่งส่งเสริม โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีระดับสูง และอุตสาหกรรมการบิน หากไทยสามารถดึงนักลงทุน หรือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจากพื้นที่เหล่านี้ได้ จะส่งผลบวกอย่างมากต่อการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ
นายศุภชัย กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา ไทยมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่เวียดนาม ดึงเงินลงทุนได้สูงถึง 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตัวเลขที่ต่างกันนี้ ส่งผลต่อการเติบโตของ GDP โดยตรง ทำให้ไทยต้องเร่งบทบาทการเป็นฐานการผลิตและส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งทุนตะวันตกยังเข้ามาลงทุนในไทยน้อยกว่าที่ควร แม้เริ่มมีสัญญาณที่ดีจากกลุ่ม Data Center แล้วก็ตาม
ทั้งนี้ หัวใจของการดึงดูดทุนจีน คือ การสร้างความไว้วางใจ และแสดงให้เห็นว่าไทยเป็นมิตรประเทศที่พร้อมรองรับการลงทุน ทั้งด้านกฎหมาย ภาษี และการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ เพราะนักลงทุนจีน ให้ความสำคัญกับความพร้อมของประเทศปลายทาง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน
การเยือนครั้งนี้มีนิมิตหมายที่ดี เพราะนายกรัฐมนตรีเข้าใจทั้งภาครัฐ การเมือง และกลไกภาคเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น และธรรมาภิบาลด้านการลงทุน ทำให้ผู้นำระดับสูงของจีนพร้อมรับฟังข้อเสนอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนจีนที่กำลังมองหาศูนย์กลางการผลิตในอาเซียน ทั้งเมื่อเทียบกับเวียดนาม มาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย นายศุภชัยกล่าว
นายศุภชัย กล่าวว่า การรุกเศรษฐกิจครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ไทยกลับมาเป็นจุดหมายหลักของเงินลงทุนจากฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอนาคตจากฉงชิ่ง และเสฉวน เพื่อยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงในระยะยาว