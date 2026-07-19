รายได้แข็งแกร่งหนุนSCติดโผ “Fortune Southeast Asia 500” 3 ปีต่อเนื่อง

SC ตอกย้ำสถานะผู้นำอสังหาฯไทย แข็งแกร่งระดับภูมิภาค หลังติดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ขยับขึ้นแท่นบริษัทรายได้สูงอันดับ 404 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนศักยภาพในการสร้างรายได้ ความมั่นคงทางการเงิน และความน่าเชื่อถือองค์กรระดับภูมิภาค เดินเครื่องปรับโครงสร้างธุรกิจสู่ “มากกว่าที่อยู่อาศัย” สร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
Fortune Southeast Asia 500 เป็นการจัดอันดับโดยนิตยสาร Fortune สื่อธุรกิจระดับโลก เพื่อคัดเลือก 500 บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา โดยใช้รายได้ของบริษัทเป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา ซึ่งปี 2026 ถือเป็นปีที่ 3 ของการจัดอันดับดังกล่าว และบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เป็นหนึ่งในบริษัทไทยที่ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 3 ปี
โดยผลการจัดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2026 นี้ SC ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 404 สูงขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยมีรายได้ในปี 2025 อยู่ที่ 20,233 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,532.70 ล้านบาท
การได้รับการจัดอันดับใน Fortune Southeast Asia 500 ต่อเนื่องตลอดทั้ง 3 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ SC ในการรักษาขนาดธุรกิจและฐานรายได้ในระดับภูมิภาค ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีความท้าทาย โดยเป็นผลจากการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของวินัยทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตและความมั่นคงขององค์กร
ล่าสุด เมื่อช่วงต้นปี 2569 SC ยังได้เดินหน้าปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่ให้เป็น “มากกว่าที่อยู่อาศัย” เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้คนและโลกอย่างรอบด้าน ด้วย 3 กลุ่มเครื่องยนต์ธุรกิจ (Engine) ประกอบด้วย Engine 1 อสังหาฯ เพื่ออยู่อาศัย, Engine 2 อสังหาฯ รายได้ประจำ และ Engine 3 ธุรกิจใหม่ เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
SC ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า พนักงาน บริษัทพันธมิตร ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคม ที่มีส่วนร่วมสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัทไทยในระดับภูมิภาค
ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา SC ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมาแล้วมากกว่า 247 โครงการ ดูแลลูกบ้านมากกว่า38,230 ครัวเรือน ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนด้วยแนวคิด “For Good Mornings” พร้อมทั้งเป็นองค์กรที่ยังคงมุ่งมั่นปรับตัวและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้ผู้คนและโลกต่อไป