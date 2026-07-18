SBI รุกฆาต!! ทุ่มซื้อ Coinhako ปักธงสิงคโปร์เป็นฮับสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งเอเชีย

การอนุมัติไฟเขียวจากธนาคารกลางสิงคโปร์ หรือ MAS ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสมรภูมิสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชีย เมื่อกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ทางการเงินจากญี่ปุ่นอย่าง SBI Holdings เดินหมากเข้าถือหุ้นใหญ่ในแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีชื่อดัง Coinhako อย่างเป็นทางการ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การซื้อกิจการเว็บเทรด แต่สะท้อนให้เห็นถึงแผนยุทธศาสตร์ที่ลึกล้ำในการหลอมรวมฐานลูกค้าเข้ากับระบบนิเวศการเงินบนบล็อกเชน ไม่ว่าจะเป็นสเตเบิลคอยน์ JPYSC หรือสินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเคนดิจิทัล ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของสถาบันการเงินที่เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านของกระแสเงินทุนโลกไปสู่โครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่
รายงานอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ สืบเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินแห่งสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore - MAS) ได้ให้การรับรองและอนุมัติให้ SBI Holdings กลุ่มสถาบันการเงินระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ Holdbuild ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสัญชาติสิงคโปร์อย่าง Coinhako โดยยุทธวิธีการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ ดำเนินการผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินทุนเพื่อกว้านซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้ Coinhako ได้รับการควบรวมสถานะเป็นบริษัทย่อยภายใต้ร่มเงาของ SBI อย่างเบ็ดเสร็จ
เป็นที่น่าสังเกตว่า Coinhako ไม่ใช่ผู้เล่นหน้าใหม่ แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบครองใบอนุญาตสถาบันการชำระเงินรายใหญ่ (Major Payment Institution) ภายใต้การกำกับดูแลของ MAS ผ่านทางบริษัทในเครือคือ Hako Technology Pte. Ltd. การบรรลุข้อตกลงระดับสถาบันในครั้งนี้ ถือเป็นบทสรุปของความพยายามหลังจากที่ทางกลุ่มทุนญี่ปุ่นได้ส่งสัญญาณเชิงรุกและประกาศเจตจำนงในการเข้าครอบครองกิจการไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
แม้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าข้อตกลงทางการเงินในธุรกรรมครั้งนี้จะยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ทว่าปฏิกิริยาของตลาดทุนและผู้เล่นระดับสถาบันต่างประเมินว่า นี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มทุนญี่ปุ่น ท่ามกลางสภาวะตลาดคริปโตที่ยังคงมีแรงกระเพื่อมจากปัจจัยระดับมหภาค การขยับตัวของสถาบันการเงินดั้งเดิม (Traditional Finance) ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะความเชื่อมั่นในระยะยาว สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มสมาร์ทมันนี (Smart Money) ที่ยังคงเดินหน้าสะสมโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอย่างเงียบเชียบ
พร้อมกันนี้ เมื่อมองย้อนกลับไปถึงกิจกรรมการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา SBI ได้ขยายอิทธิพลของตนเองอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการสวมบทบาทผู้นำในการระดมทุนรอบ Series C มูลค่า 76 ล้านดอลลาร์ให้กับ EDX Markets ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีระดับสถาบัน ตลอดจนการกางแผนเข้าซื้อกิจการ Bitbank ด้วยเม็ดเงินมหาศาลถึง 289 ล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสถาปนาตนเองขึ้นเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแดนอาทิตย์อุทัย
เมื่อเจาะลึกลงไปในมิติของข้อมูลบนเครือข่ายบล็อกเชน (On-chain Analysis) การเข้าซื้อกิจการ Coinhako ไม่ใช่เพียงการโอนถ่ายฐานผู้ใช้งานในหน้ากระดาษ หากแต่เป็นการเตรียมดึงสภาพคล่องและปริมาณธุรกรรมมหาศาลเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ที่ SBI กำลังก่อร่างสร้างตัว ประเด็นสำคัญคือแผนการนำฐานลูกค้าและเครือข่ายระดับภูมิภาคของสิงคโปร์ มาบูรณาการเข้ากับธุรกิจบริการทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทแม่ โดยมีหัวหอกสำคัญคือการผลักดันสเตเบิลคอยน์ JPYSC ให้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี้ยงระบบนิเวศ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การผสานรวมโครงสร้างศูนย์กลาง (CeFi) เข้ากับระบบการเงินบนเครือข่าย (On-chain Finance) จะช่วยลดทอนการพึ่งพาช่องทางตัวกลางแบบดั้งเดิม และเปิดทางให้กระแสเงินทุนสามารถไหลเวียนข้ามพรมแดนได้อย่างมีพลวัต การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้จะส่งผลบวกโดยตรงต่อตัวชี้วัดด้านปริมาณเงินทุนไหลเข้า (Inflows) ทั้งในฝั่งของบิทคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ภายในเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งในท้ายที่สุดจะก่อให้เกิดการสะสมมูลค่า (Accumulation) จากฝั่งนักลงทุนระยะยาว (Long-term Holders) ที่มองเห็นเสถียรภาพของแพลตฟอร์มที่ได้รับการหนุนหลังโดยสถาบันการเงินระดับโลก
ในด้านของพฤติกรรมนักลงทุนสถาบันและทิศทางการไหลเวียนของเงินทุน (Capital Flow) การสถาปนาฐานที่มั่นในสิงคโปร์ถือเป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับคลื่นเม็ดเงินจากกองทุนป้องกันความเสี่ยง (Hedge Funds) และสถาบันการเงินที่กำลังมองหาสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อกระจายความเสี่ยง ล่าสุด SBI เพิ่งตอกย้ำจุดยืนด้วยการประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Ondo Finance เพื่อนำเสนอหุ้นญี่ปุ่นในรูปแบบโทเคนดิจิทัล (Tokenized Japanese Stocks) โดยใช้ JPYSC เป็นสื่อกลางหลักในการชำระราคาและวางเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันบนเครือข่าย
นอกจากนี้ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่นี้ยังได้ร่วมมือกับ Startale Group ในการเปิดตัว Strium ซึ่งเป็นเครือข่ายบล็อกเชนเลเยอร์ 1 (Layer-1) ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับหลักทรัพย์ที่แปลงรูปเป็นโทเคน (Tokenized Securities) และสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real-World Assets) เครือข่ายระดับองค์กรนี้รองรับการทำธุรกรรมแบบ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ตอบโจทย์การชำระราคาตราสารทุนและแอปพลิเคชันทางการเงินระดับสถาบัน อันเป็นผลให้ SBI สามารถสร้างท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างสภาพคล่องจากโลกการเงินดั้งเดิมเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน Web3 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์เชื่อมโยงกับบริบทเชิงโครงสร้างและเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Trends) การเลือกสิงคโปร์เป็นหมากกระดานสำคัญนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนื่องจากสิงคโปร์ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทรงเกียรติที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย ด้วยสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ชัดเจน รัดกุม แต่ทว่าเปิดกว้างต่อนวัตกรรมทางการเงิน ภายใต้วิสัยทัศน์ของ MAS ส่งผลให้ประเทศแห่งนี้กลายเป็นแหล่งหลบภัย (Safe Haven) และศูนย์กลางการไหลเวียนของสภาพคล่องระดับโลก
สอดคล้องกับจังหวะเวลาที่ SBI ต้องการขยายอาณาจักรสินทรัพย์ดิจิทัลออกนอกพรมแดนญี่ปุ่น การประกาศให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางหลักในยุทธศาสตร์สินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก และการเตรียมพร้อมจัดประชุมผู้จัดการสาขาในต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า ขั้วอำนาจทางการเงินกำลังเคลื่อนตัวมายังเอเชีย ท่ามกลางสภาวะที่ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกและการปรับฐานของสภาพคล่อง (Global Liquidity) ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่สถาบันระดับโลกต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
สำหรับมุมมองและแนวโน้มในอนาคต (Forward-Looking Outlook) กรณีฐาน (Base Case) ประเมินว่าเครือข่ายของ SBI จะก้าวขึ้นเป็นสถาบันผู้นำร่องในระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพเหนือกว่าคู่แข่งรายย่อย โดยมีแต้มต่อคือความสามารถในการบริหารจัดการสภาพคล่องของบิทคอยน์ รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าระดับสถาบัน ในขณะที่กรณีเชิงบวก (Bullish Case) หากการผสานรวมสเตเบิลคอยน์ JPYSC และสินทรัพย์อ้างอิงบนเครือข่าย Strium ได้รับการยอมรับในวงกว้างจากสถาบันการเงินข้ามชาติ อาจก่อให้เกิดปรากฏการณ์เครือข่าย (Network Effect) ที่เหนี่ยวนำให้เม็ดเงินลงทุนระดับหลายล้านล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตอย่างเป็นระบบ
กระนั้น ในอีกมุมหนึ่ง กรณีความเสี่ยง (Bearish Case) ที่นักวิเคราะห์ต้องเฝ้าระวังคือ ความซับซ้อนในการบูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดน และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลระดับสากล ทว่าโดยภาพรวมแล้ว การเข้ายึดหัวหาด Coinhako สำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ไม่ได้มองตลาดคริปโตเป็นเพียงพื้นที่เก็งกำไรระยะสั้นอีกต่อไป หากแต่พวกเขากำลังทุ่มสรรพกำลังเพื่อช่วงชิงและครอบครองโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ที่จะกลายมาเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้าอย่างแท้จริง