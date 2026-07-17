ก.ล.ต. ขยายเวลานำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขให้ DOD

สำนักงาน ก.ล.ต. ขยายระยะเวลานำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2569 ฉบับแก้ไข ให้ " ดีโอดี ไบโอเทค " ซึ่งจะครบกำหนดนำส่งในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เป็นภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2569
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ตามที่ ก.ล.ต. ได้แจ้งให้บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD) ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2569 และให้นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีต่อ ก.ล.ต. รวมถึงรายงานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินและรายงานฉบับที่แก้ไขต่อสาธารณชนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เนื่องจากผู้สอบบัญชีของ DOD เสนอรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2569 เพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการสอบทานการเข้าทำรายการจ่ายเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์หรือบริการ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้รับหลักฐานที่สนับสนุนประโยชน์เชิงธุรกิจของการเข้าทำรายการดังกล่าว*
ต่อมา DOD ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2569 ฉบับแก้ไขออกไป เนื่องจากผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องใช้เวลาในการสอบทานเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2569 ฉบับแก้ไข
ก.ล.ต. พิจารณาแล้วจึงขยายระยะเวลาการนำส่งและการเปิดเผยงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2569 ฉบับแก้ไข ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชนผ่านระบบ SETLink เป็นภายในวันที่ 14 สิงหาคม 256