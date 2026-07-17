TCMA เปิด The NEXT Chapter ดันอุตฯสู่ Climate Solution Partner

ประเทศไทยเร่งขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยในโอกาสครบรอบ TCMA at 20 สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ประกาศยุทธศาสตร์ “The NEXT Chapter to Net Zero 2050” เร่งการลงมือทำ 5 ด้านหลัก ภายใต้แนวคิด ‘Accelerating Collaborative Action towards Net Zero 2050’ พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสู่บทบาท ‘Climate Solution Partner’ ตามแผนที่นำทาง Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap ซึ่งเป็นคำมั่นร่วมของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
TCMA at 20 ได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง จากภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาชีพ และองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมสะท้อนทิศทางความร่วมมือสู่เป้าหมาย Net Zero 2050
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การบรรลุเป้าหมาย Net Zero 2050 ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด ‘ONE MIND’ โดยภาครัฐพร้อมสนับสนุนนโยบายและกลไกสำคัญ เร่งการเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ควบคู่การผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียว ยกระดับมาตรฐาน ESG และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมขยายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UNIDO GIZ และแคนาดา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีลดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน ดร.ชนะ ภูมี นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ระบุว่า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย กำลังก้าวจากผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง สู่ Climate Solution Partner ที่เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในมิติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาโซลูชันเพื่อความยั่งยืนของประเทศ
ขณะที่ภาครัฐ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสุนทร แก้วสว่าง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เน้นย้ำถึงบทบาทของความร่วมมือภาครัฐ–เอกชน (Public–Private Partnership) ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้การลดก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
นายสุรชัย นิ่มละออ นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย กล่าวว่า “The NEXT Chapter” คือจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรม ภายใต้เป้าหมาย “แข่งขันได้ เติบโตได้ และลดคาร์บอนได้” โดย TCMA ขับเคลื่อนผ่าน 5 กลไกหลัก (Engines to Net Zero) บูรณาการนโยบาย เทคโนโลยี นวัตกรรม พลังงาน เศรษฐกิจหมุนเวียน และดิจิทัล เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบนิเวศน์อย่างต่อเนื่อง วัดผลได้ และขยายผลได้ทันเวลา
พร้อมกันนี้ TCMA ยังคงเดินหน้า “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” พื้นที่ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อทดสอบนโยบาย เทคโนโลยี และกลไกการเงินสีเขียว ผ่านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน สู่การขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาค
การประกาศยุทธศาสตร์ “The NEXT Chapter” ครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย ในฐานะผู้นำด้านการลดคาร์บอนของภูมิภาค และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน.